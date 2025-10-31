18 yaşındaki Laçin'i öldüren sürücüye ödül gibi ceza! Yaşasaydı dünyaca ünlü bir sanatçı olacaktı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi, ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol, müzik eğitimi aldığı İsviçre’den kayak kazası sonrası ayağı kırılınca Mersin’e ailesinin yanına dönmüştü.

Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akyol’un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

LAÇİN'İN HERHANGİ BİR KUSURU OLMADIĞI KANITLANDI

Olay sonrası tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücünün yaya geçidine yaklaşırken yavaşlamadığı ve yayaya geçiş hakkı vermediği belirtildi. Laçin Akyol’un ise herhangi bir kusuru olmadığı vurgulandı.

Davada görevsizlik kararı sonrası dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi. Bugün Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Akyol’un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"TOPRAK ALTINDA NE İŞİ VAR"

Laçin’in babası Mahmut Akyol duruşmada şöyle konuştu:

“Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle, iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı. Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız.”

Anne Övül Akyol da duygularını “Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Sanık İbrahim Halil Çabalar ise, “Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim.” dedi.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Mahkeme, sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

ERDOĞAN LAÇİN'E KEMAN GÖNDERMİŞTİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışladı.

Laçin Akyol’un karaciğeri Malatya’da, böbrekleri ise Kayseri ve Mersin’deki hastalara nakledildi.

2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü olan Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB konserlerinde sahne almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başarılarından dolayı kendisine hediye keman göndermişti.