18 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek yaralandı!

Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki işçi Ali Osman Çiçek çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Çiçek tedavi altına alınırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Patlangıç Mahallesi 358 Sokak’ta yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatta, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki işçi Ali Osman Çiçek, ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

1 gün arayla 2. facia! Burdur Şeker fabrikasında işçiler yine hastanelik oldu1 gün arayla 2. facia! Burdur Şeker fabrikasında işçiler yine hastanelik oldu

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Çiçek, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOL VE BACAKLARINDA KIRIKLAR VAR!

Hastanede, kol ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edilen Çiçek tedavi altına alınırken polis ekipleri, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Trafoda bakım yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı!Trafoda bakım yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı!

İŞ CİNAYETLERİ DURDURULAMIYOR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'na göre, son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi hayatını kaybetti. Meclis’in son eğitim öğretim yılı için hazırladığı Çocuk İş Cinayetleri Raporu’nda ise son bir yılda en az 72 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Kaynak:DHA

