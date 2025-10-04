Trafoda bakım yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’ta, saat 09. 00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, işçi Y.T. trafoda bakım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İŞÇİ AĞIR YARALANDI!

Çalışan diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Hastanede tedavi altına alınan Y.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İŞ CİNAYETLERİ DURDURULAMIYOR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'na göre, son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi hayatını kaybetti. Meclis’in son eğitim öğretim yılı için hazırladığı Çocuk İş Cinayetleri Raporu’nda ise son bir yılda en az 72 çocuk işçi yaşamını yitirdi.