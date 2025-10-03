1 gün arayla 2. facia! Burdur Şeker fabrikasında işçiler yine hastanelik oldu

Burdur Şeker Fabrikası’nda ikinci bir zehirlenme vakası meydana geldi. Fabrikada, 1 Ekim günü kireç ocağında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bugün ise saat 06.00 sıralarında aynı kireç ocağında çalışan 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken işçilerden Suat Yavuz, İsmail Yağız, Bayram Çoban ve Şaban Yaman karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burdur’da karbonmonoksit faciası! 7 işçi hastanelik oldu

2 işçi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmek istemedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 GÜN ÖNCE DE 7 İŞÇİ ZEHİRLENMİŞTİ

Burdur'da aynı fabrikada, 1 Ekim günü de 7 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 7 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.