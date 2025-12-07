16 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı

Yayınlanma:
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen aile içi şiddet olayında kan aktı. 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından baba hastaneye kaldırılırken, oğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre baba Ö.Y. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babasına tepki gösterdi. Sözlü olarak başlayan gerginlik, baba ve oğul arasında kavgaya dönüştü.

BABASINI ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALADI

Kavganın büyümesi üzerine B.Y., eline aldığı bıçakla babası Ö.Y.’ye saldırdı. Ö.Y., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ve aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA HASTANEDE OĞLU GÖZALTINDA

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ö.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki B.Y. ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

