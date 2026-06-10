16 yaşında katledilen Kayra'nın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü Kayra Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayra Ataman, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Kayra Ataman'a sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kayra Ataman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Taha Erdem E. tarafından bıçaklanan özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ataman'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan Taha Erdem E. ve babası Burak E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

"KIZ ARKADAŞINA LAF ATMIŞ"

Kayra Ataman'ın babası Hanifi Ataman, "Kız arkadaşıyla yolda yürürken sarhoş birisi çıkmış karşısına. Kıza laf atmış, oğlum da tepki göstermiş. Daha sonra laf atan kişinin oğlu olaya karışmış. Oğlumu kalbinden iki kez bıçaklamış. Ciğerim yanıyor, gözyaşlarım sel oldu. Adalet istiyorum, saldırganlar gereken cezayı alsın. Bir tanecik oğlumu kara toprağa vereceğim. Çocuğun yanında bıçak olur mu, bunlar çocuk değil canavar. Adalet istiyorum, hak ettikleri cezayı bulsunlar. Kız arkadaşı aramış, dışarı çağırmış. Devamlı konuştuğu bir arkadaşıymış ama sevgilisi olduğunu hiç duymadık" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLMAK İSTİYORDU"

Anne Emine Ataman, "Hiçbir şey konuşabilecek halde değilim. Adalet istiyorum, artık çocuklar ölmesin. Bir taneydi benim oğlum, özel harekat polisi olmak istiyordu" dedi.

Halası Kevser Güneş ise Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzzi cinayetlerini hatırlatarak, "Sesimizi duyun. Bu çocukların hali ne olacak? Çok merhametli, efendi bir çocuktu. Silah nedir bilmezdi bile" açıklamasında bulundu. (DHA)