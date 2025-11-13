16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Bursa merkezli olmak üzere 16 farklı ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyon, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da aynı anda yürütüldü. Bu kapsamda, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru oluşturabilecek çok sayıda dijital materyal ve ekipmana el konuldu. Şüphelilerin dijital deliller üzerinde incelemeler devam ediyor.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 40 şüpheliden, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 18 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.