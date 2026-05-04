15 yıl hapsi isteniyordu: 'Tamamen kusurlu' denilen sürücü serbest

Ankara Çankaya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada Semra Çevik ve kardeşi Anıl Gülçür'e çarparak ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kamyon şoförü Murat Üneş tahliye edildi.

KAMYONUYLA İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Ağustos 2025'te Emek Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki özel bir şirkete ait şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş idaresindeki kamyon, yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik ve 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı.

Kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAMEDE 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık Üneş hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TAMAMEN KUSURLU" DENİLEN SÜRÜCÜ TAHLİYE OLDU

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Üneş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya giren bilirkişi raporunu okudu. Raporda, olayın meydana gelmesinde sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Sanık Üneş, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Murat Üneş’in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma, 17 Haziran'a ertelendi. (DHA)