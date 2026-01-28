15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürülmüştü! İnternette ne kadar ceza alacağını araştırmış

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre Caddesi’nde bulunan parkta meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kavga çıkmış, D.G., üzerindeki bıçakla Acacı’yı bıçaklamıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli D.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanmış, ardından ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı ve 3 Ekim 2025 tarihinde iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında aynı kızla arkadaşlık ilişkisi nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.’nin Fatih Acacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

15 yaşındaki Fatih akranı tarafından vahşice katledilmişti: Cinayetin ardından kan donduran mesaj!

Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu ifade ederken sanık D.G.’nin cezalandırılması talep edildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ!

Davanın ikinci duruşması, bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken duruşmada, D.G. hazır bulundu. Çocuk mahkemesi olması sebebiyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına ve gelecek celse de tanık dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 3 Mart’a erteledi.

İNTERNETTE NE KADAR CEZA ALABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMIŞ!

Fatih Acacı’nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, sanık D.G.’nin cep telefonuna bilirkişi incelemesi yapıldığını belirterek "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çocuk çeteler cinayetle tehdit edip haraç istiyor! Lüks araçlı 'abileri' de gelip alıyormuş

Barkın, açıklamasının devamında, “Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı” sözlerini sarf etti.

“Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor” diyen Barkın, “Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" ifadelerine yer verdi.