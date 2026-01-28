15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürülmüştü! İnternette ne kadar ceza alacağını araştırmış

Yayınlanma:
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın, kendisiyle aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava, D.G.’nin tutukluluk halinin devamına hükmedilerek ertelendi. D.G.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise, korkunç bir gerçek açığa çıktı. Sanığın, internette cinayeti işlediğinde ne kadar ceza alacağını araştırdığı öğrenildi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre Caddesi’nde bulunan parkta meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kavga çıkmış, D.G., üzerindeki bıçakla Acacı’yı bıçaklamıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli D.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanmış, ardından ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

15-yasindaki-fatihi-olduren-akrani-ola-1138923-338139.jpg

HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı ve 3 Ekim 2025 tarihinde iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında aynı kızla arkadaşlık ilişkisi nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.’nin Fatih Acacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

15 yaşındaki Fatih akranı tarafından vahşice katledilmişti: Cinayetin ardından kan donduran mesaj!15 yaşındaki Fatih akranı tarafından vahşice katledilmişti: Cinayetin ardından kan donduran mesaj!

Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu ifade ederken sanık D.G.’nin cezalandırılması talep edildi.

15-yasindaki-fatihi-olduren-akrani-ola-1138924-338139.jpg

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ!

Davanın ikinci duruşması, bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken duruşmada, D.G. hazır bulundu. Çocuk mahkemesi olması sebebiyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına ve gelecek celse de tanık dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 3 Mart’a erteledi.

15-yasindaki-fatihi-olduren-akrani-ola-1138931-338139.jpg

İNTERNETTE NE KADAR CEZA ALABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMIŞ!

Fatih Acacı’nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, sanık D.G.’nin cep telefonuna bilirkişi incelemesi yapıldığını belirterek "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çocuk çeteler cinayetle tehdit edip haraç istiyor! Lüks araçlı 'abileri' de gelip alıyormuşİstanbul'da çocuk çeteler cinayetle tehdit edip haraç istiyor! Lüks araçlı 'abileri' de gelip alıyormuş

Barkın, açıklamasının devamında, “Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı” sözlerini sarf etti.

“Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor” diyen Barkın, “Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:DHA

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi
Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi
Manisa'da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Katil zanlısı eş tutuklandı
Manisa'da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Katil zanlısı eş tutuklandı