İstanbul'da trafik kilitlendi: Harita kırmızıya büründü

Yayınlanma:
İstabul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Megakent İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun doruk noktalara çıktığı görüldü.

İSTANBUL'DA TRAFİK TIKLIM TIKLIM

Kentte mesainin bitmesiyle artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

yol.jpg

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Kavacık'tan Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

yollar.jpg

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı.

trafik.jpg
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (28 Ocak 2026)

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

Kaynak:AA

