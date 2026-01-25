Kafasıyla araç camını kırıp sürücüye saldırmıştı: Trafik magandası yakalandı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta trafiği birbirine katan ve bir sürücüye saldırarak aracının camını kafasıyla kıran şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık iki hafta önce Esenyurt’ta meydana gelen olayda trafik güvenliğini tehlikeye atan N.D. isimli sürücünün yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 151/1 (mala zarar verme), 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokma), 125 (hakaret) ve 11. Yargı Paketi kapsamında düzenlenen 223. maddeleri uyarınca işlem yapıldığını aktardı.

Trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inerek vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak asla kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplum huzurunu zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLAR: 180 BİN TL CEZA VE MEN

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi. Ayrıca yeni Trafik Kanunu teklifine dikkat çeken Yerlikaya, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere yönelik ağır yaptırımların getirileceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Yerlikaya, bu kişilerin sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının da 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.

Yerlikaya'nın açıklaması bu şekilde:

"GEREĞİ YAPILDI
KAFASIYLA CAMI KIRARAK DİĞER SÜRÜCÜYE SALDIRAN ŞAHIS

2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, gereği Yapıldı

Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,
Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,
Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Ayrıca N.D. isimli sürücü hakkında “TCK-151-1, TCK-179/2, TCK-125 ve 11. yargı paketiyle düzenlenen TCK-223” maddelerindeki suçlarından adli işlem başlatıldı.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

