Antalya'da sürücülerden ambulans seferberliği

Yayınlanma:
Antalya'da hasta taşıyan ambulans, çevredeki vatandaşların ve sürücülerin koordineli müdahalesiyle yoğun trafikten kurtarıldı.

Antalya'da sürücüler, yolda yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkışan trafikte hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için seferber oldu. Sürücüler, ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemini uyguladı.
Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde hasta taşıyan bir ambulans, Güllük Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle ilerleyemedi.

Hasta almaya giden ambulans yolda kaldı!Hasta almaya giden ambulans yolda kaldı!

AKARYAKIT GÖREVLİSİ SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRDİ

Ambulansın trafikte ilerlemekte zorluk çektiğini gören sürücüler, ambulansa yol verebilmek için trafiğin sıkıştığı noktada fermuar sistemi uygulayarak ambulansa yol açtı. Bir akaryakıt istasyonu görevlisinin yola çıkarak sürücüleri yönlendirdiği görüldü.

Sürücülerin ve akaryakıt istasyonu görevlisinin gösterdiği duyarlı davranış sayesinde ambulans, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaktan yaklaşık 1 dakika içinde çıkmayı başardı. İçerisinde hasta bulunan ambulans hastaneye ulaştı.
Ambulansın trafik yoğunluğundan kurtulduğu o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

