Hasta almaya giden ambulans yolda kaldı!

Muş'ta il merkezine bağlı Suvaran köyündeki hastayı almaya giden ambulans, yoğun kar nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarında kara saplandı.

Ambulansı bulunduğu yerden çıkaramayan 112 Acil Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerini arayarak yardım istedi. Ardından çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, mahsur kalan ambulansı kurtardı.

İL ÖZEL İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, konuya ilişkin açıklamada bulundu, ekiplerin zorlu koşullarda görev yaptığını söyleyen Yentür, en kısa sürede vatandaşlara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak ulaşılması zor noktalardaki vatandaşları sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Yentür, "Kentte kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Özellikle acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Bazen hasta kurtarmaya giden ambulansların en kısa sürede hastaları sağlık kurumuna ulaştırması için takip ediyoruz. Araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımıza da yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.