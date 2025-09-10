15 yaşındaki Fatih akranı tarafından vahşice katledilmişti: Cinayetin ardından kan donduran mesaj!

Ankara'da aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatih Acacı'nın (15) ablası Beyhan Acacı (20), kardeşi için sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyerek, "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar" dedi.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde 7 Eylül günü Fatih Acacı, parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Acacı'nın cenazesi, dün toprağa verildi.

D.G. ise olayın ardından gözaltına alındı. D.G.'nin emniyette işlemleri sürüyor.

Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, kardeşinin telefonuna gelen mesaj üzerine parka gittiğini söyleyerek, "Hatta arkadaşı diyor ki 'Ben de geleyim mi?' O kadar önemsemiyor ki, 'Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok' diyor. Gidiyor, sonra bu şekilde katlediyorlar ama bunu tek kişinin de yaptığını düşünmüyorum. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Kamera kayıtlarında da ağız dalaşı yaptıkları yer gözüküyor. Katliamı gerçekleştirdikleri zaman çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına ki kameralar hiçbirini çekemesin. Gittik baktık, hiçbir kamera görüntüsü yok. O zaman onlar orada o bölgede kameraların çekmediği alanın neresi olduğunu biliyorlar. Yani bilinçli tuzak kurulmuş. Planlanmış bir şey" dedi.

"AYNISI KARDEŞİMİN BAŞINA GELDİ"

Olayın kız meselesinden kaynaklandığını söyleyen abla Acacı, "Kız meselesi ama Fatih'in bir suçu yok. Kesinlikle 'suça sürüklenen çocuk' diye bir şey yok. Bundan önce biz Ahmet Minguzzi'yi gördük. Ben o çocuğa da çok üzüldüm. Aynısı kardeşimin başına geldi. Dün kardeşim için bir sayfa açtım sesimizi duyurmak için. Muhtemelen benim paylaşımlarımı oradan gördüler. Numaramızı nereden buldular bilmiyorum. Tüm aileye ama özellikle bana istinaden atılan mesaj; 'Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar. Son konuşmamızda benden forma istedi. Ben de aldım. Ama forması geldiğinde o ölmüştü. Giyemedi formasını" diye konuştu.

"8-10 BIÇAK DARBESİ VAR"

Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı, oğlunun yaralı halde hastaneye kaldırıldığını ve hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hastaneye vardığımda çocuğum gözlem odasında. Her tarafı yara içinde. Çocuğumun her tarafı soyulmuş, parçalanmış resmen katliam yapmışlar. Çocuğum oynamaya gidiyor. O arada çocuğuma mesajlar geliyor, 'Parka gel' diye. Çocuğum da gidiyor oraya. O anda aralarında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma sırasında ikisi de yere düşüyorlar. Çocuğum yere düşünce 8-10 bıçak darbesiyle ağır şekilde bıçakla yaralıyorlar. Böbreklerini, atardamarını, kaburgasını her tarafını yaralamışlar" dedi.

"PUSU KURULUYOR"

Mehmet Ali Acacı, oğlunun D.G ile ortaokuldan tanıştığını söyleyerek, "Okul arkadaşı, sınıf arkadaşı tarafından öldürülüyor benim çocuğum. Suçsuz yere çocuğum kurban gitmiş. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Fatih çok içine kapanık bir çocuktu. Utangaç bir çocuktu. İyi niyetle gidiyor ve orada bıçaklanıyor. Çocuğa orada pusu kuruluyor. Hala tehdit mesajları alıyoruz, 'Kafanızı keseceğiz, surlara atacağız' diyorlar. En acil şekilde bunların yakalanması ve adalet önüne çıkarılmasını, en büyük cezayı almasını istiyoruz. Benim çocuğum 15-16 yaşında öldürüldü, canice katledildi. Devletimizin bunun cezasını en ağır şekilde vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak:DHA

