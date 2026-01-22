İstanbul'da çocuk çeteler cinayetle tehdit edip haraç istiyor! Lüks araçlı 'abileri' de gelip alıyormuş

Türkiye peş peşe gelen çocuk cinayetleriyle sarsılırken, İstanbul'un göbeğinde yaşananlar "güvenlik zafiyeti" tartışmalarını alevlendirdi. Güngören'de çocukları sokağa salıp haraç toplatan, akşamları ise lüks araçlarla toplayan karanlık el deşifre olurken; acılı baba Şahin Çakır "İşin ucu teröre uzanıyor" diyerek bataklığın derinliğini gözler önüne serdi.

Atlas Çağlayan ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin yankıları sürerken, sokakların denetimsizliği ve çocukların suç örgütlerinin elinde nasıl birer silaha dönüştüğü gerçeği bir kez daha yüzümüze çarptı. İstanbul Güngören'de ortaya atılan iddialar ise kan donduracak cinsten. İddialara göre; çocuk yaştaki gruplar, okul önlerini ve kafe çevrelerini mesken tutuyor, yaşıtlarını ölümle tehdit ederek haraç topluyor.

OKUL ÖNLERİNDE 'HARAÇ' KABUSU

Güngören sokaklarında kalabalık halde dolaşan çocuk çetelerinin, yaşıtlarından zorla para talep ettiği, itiraz edenleri ise acımasızca şiddetle tehdit ettiği belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, denetimin yetersiz olduğu kafe ve okul çevrelerinde cirit atan bu gruplar, üzerlerinde delici ve kesici aletlerle dolaşmaktan çekinmiyor. Vatandaşlar, saldırgan grupların tehditlerini son dönemde işlenen vahşi cinayetler üzerinden kurduğunu, çocuklara "Senin de sonun böyle olmasın" denilerek büyük bir korku imparatorluğu yaratıldığını öne sürüyor.

KİM BU LÜKS ARAÇLI KARANLIK ELLER?

Olayın arkasındaki organize kötülük ise bir mahalle sakininin Türkiye gazetesine anlattıklarıyla gün yüzüne çıktı. Çocukların sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu ortaya koyan tanık, sistemin işleyişini şu çarpıcı sözlerle anlattı:

"Akşama kadar sokakta dolaşıyorlar. Para istediklerini gördüm. Akşam olunca lüks araçlar gelip bu çocukları alıyor."

Bu ifade, çocukların organize suç örgütleri tarafından sistematik bir şekilde kullanıldığını ve sömürüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

ACILI BABA İSYAN ETTİ: TERÖR BAĞLANTILARINA KADAR UZANMAKTA

Ankara'da annesi ve kız kardeşiyle eve giderken uğradıkları sözlü tacize karşı durduğu için bıçaklanarak hayattan koparılan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır ise tehlikenin boyutunu bir adım öteye taşıdı. Çakır, bu cinayetlerin münferit olmadığını vurgulayarak, "Bu sürecin bir ucu terör bağlantılarına kadar uzanmakta" iddiasını dile getirdi.

Çakır'ın paylaştığı bir diğer detay ise "pes" dedirtti. Acılı baba, Atlas Çağlayan cinayeti kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerden birinin, kendi oğlunun öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında da ifade verdiğini öğrendiklerini açıkladı. Bu durum, suç ağının ne kadar karmaşık ve iç içe geçmiş olduğunu kanıtlar nitelikte.

ADLİYE KORİDORLARINA KADAR SIZAN 'DALTONLAR' YAPILANMASI

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame ise tablonun vahametini gözler önüne serdi. İddianamede çetenin "haraç, sokak hakkı, koruma parası, hükümlü parası, ceza" adı altında vatandaşları yağmaladığı bilgisine yer verildi.

Skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Hakan Çakır cinayeti davasında duruşmayı provoke ettiği öne sürülen grubun telefon kayıtlarının incelendiği belirtilirken; çocuklara provokasyon çıkarmaları için para verildiği iddiası da kayıtlara geçti. Organize suçun adliye koridorlarına kadar sızarak adaleti engellemeye çalışması, sorunun boyutunun ne denli büyük olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaynak:Türkiye

