15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"

Olay, 8 Kasım’da Zonguldak’ın Yeşil Mahallesi Gölbaşı Sokak’ta meydana geldi. Aras Apartmanı’nda yalnız yaşayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen’den haber alamayan yakınları, durumunu kontrol etmek için evine gitti. Eve giren oğlu, Şen’i kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda bıçak kesikleri olduğu tespit edilen Şen, otopsi işlemlerinin ardından 9 Kasım’da toprağa verildi.

"ANNEME SARKINTILIK YAPIYORDU"

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 15 yaşındaki A.P’yi gözaltına aldı. A.P., emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

15 yaşındaki çocuk, "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajlarını gördüm. Onun için yaptım" ifadeleri kullandı.

Adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.