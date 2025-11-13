Çelişkili tavırlarıyla dikkat çekmişti: Anne ve oğulun ölümünde oklar enişteye çevrildi!

Kastamonu’da günlerdir kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı, Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Anne ile oğlunun cansız bedenlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Huriye Helvacı’nın kıyafetlerinin, cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Çıplak halde bulunan Helvacı’nın vücudunda kesici, delici alet veya darp izine rastlanmadı. Ekipler, bölgede yaptıkları aramalarda Helvacı’nın çantasına ulaştı ancak cep telefonu hâlâ bulunamadı.

“KAYBOLMASIYLA İLGİM YOK” SAVUNMASI

Helvacı’nın kaybolmadan önce görüştüğü kişi olarak ifadesine başvurulan eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun’un açıklamaları dikkat çekti. Uzun, Huriye Helvacı ile son dönemde görüştüklerini belirterek, “Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok” dedi. Uzun, 24 Ekim’den itibaren daha yakın olduklarını, 12 gün boyunca görüştüklerini ve zaman zaman oğluyla birlikte yürüyüşe çıktıklarını da anlattı.

TELEFON KAYITLARINI SİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında Uzun’un, Helvacı’nın kaybolduğu gün kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını kabul ettiği, ancak numarayı telefon rehberine kaydetmediğini söylediği öğrenildi. İncelemelerde Uzun’un anne ve oğul kaybolduktan sonra arama ve mesaj geçmişini sildiği, ayrıca telefon numarasını değiştirdiği belirlendi.

“İNMEK ÇOK ZORDU”

Olay yerine ilk ulaşan köylülerden Hakkı Şahin, bölgenin oldukça sarp olduğunu vurgulayarak, “Araziyi bildiğim için ekiplerle birlikte gittim. Çocuğu yüzüstü yatarken bulduk. Oraya inmek gerçekten çok zor, nasıl gittiler anlamak mümkün değil” dedi.