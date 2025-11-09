Sinem Çeşim cinayetinin yaşandığı villa yıkıldı

Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Çatalca'nın Binkılıç Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyledi. Bu durum üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli Tanrıkulu, Çeşim'i bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çeşim'in cenazesi, Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYET MAHALLİ VE YANINDAKİ 3 VİLLA İÇİN YIKIM KARARI

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlenmesinin ardından belediye ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Villada yapılan incelemeler sonucunda yapı için yıkım kararı çıkarıldı. Dün saat 10.30 sıralarında jandarma ve zabıta ekiplerinin denetiminde olay yerine gelen ekipler, villanın yıkımını gerçekleştirdi. Yapılan tespitler neticesinde, cinayetin işlendiği villanın yanı sıra kaçak olduğu belirlenen 3 villa daha yıkıldı. Böylece toplamda 4 villa yıkılmış oldu.

KATİL ZANLISINI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından şüpheli Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun villadan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntüler üzerine şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çatalca Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için 7 aydır çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.