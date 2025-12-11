15 günlük gecikmenin ardından İzmir'de hasat başladı

Türkiye'nin kış sebzeleri üretim merkezlerinden İzmir'de hasat başladı. Kentte yıllık 1 milyon 900 ton civarında sebze üretilirken, bu sebzelerin yaklaşık 325 bin tonunu kışlık türler oluşturuyor.

Üretim ağırlıklı olarak Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde yapılıyor.

Toprağında 15 çeşit kışlık sebze yetişen İzmir, brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor.

İzmir, bu gücüyle "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İç Anadolu'nun ardından İzmir'de kışlık sebze hasadına başlandığını belirtti.

Şahin, kış sebzelerinde sonbahar yağmurlarının, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasının ürün gelişimini desteklediğini anlattı.

"ÜST ÜSTE YAĞMUR DA GELİNCE KALİTE OLUŞTU"

Küresel iklim değişikliğinin İzmir'deki tarımsal faaliyetleri etkilediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti: