15 günlük gecikmenin ardından İzmir'de hasat başladı

15 günlük gecikmenin ardından İzmir'de hasat başladı
Yayınlanma:
15 günlük gecikmeye neden olan hava koşullarının ardından İzmir’de kışlık sebzenin hasadına başlandı.

Türkiye'nin kış sebzeleri üretim merkezlerinden İzmir'de hasat başladı. Kentte yıllık 1 milyon 900 ton civarında sebze üretilirken, bu sebzelerin yaklaşık 325 bin tonunu kışlık türler oluşturuyor.

Üretim ağırlıklı olarak Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme ilçelerinde yapılıyor.

izmir-2.jpg

Toprağında 15 çeşit kışlık sebze yetişen İzmir, brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasa üretiminde ikinci, kırmızı pancar üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor.

İzmir, bu gücüyle "kışlık sebze üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

izmir-3.jpg

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İç Anadolu'nun ardından İzmir'de kışlık sebze hasadına başlandığını belirtti.

Şahin, kış sebzelerinde sonbahar yağmurlarının, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasının ürün gelişimini desteklediğini anlattı.

izmir-4.jpg

Bafra'da hasat başladı: 35-40 bin tona kadar yükselecekBafra'da hasat başladı: 35-40 bin tona kadar yükselecek

"ÜST ÜSTE YAĞMUR DA GELİNCE KALİTE OLUŞTU"

Küresel iklim değişikliğinin İzmir'deki tarımsal faaliyetleri etkilediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kentte son 20-30 günde yağışların gelmesi ve havaların soğumasıyla kış sebzeleri toparlandı. Böylelikle sıklaşmasına, sertleşmesine ve pazar değerinin artmasına sebep oldu. Üreticiler damla sulama sistemle fidelerin ilk dikildiğinde o yağmurun gelmediği dönemlerde su verdi.

Yağışların artması ve havaların soğumaya başlayıp yağışlar geldiğinde sulama tamamen bırakıldı. Yağış düşük olması ve havanın soğumasının gecikmesi hasadı 15 gün öteledi. Son 15 gün içerisinde hava sıcaklıkları biraz düşmeye başlayınca toparlandı, üstüne 3-5 gün de üst üste yağmur da gelince kalite oluştu. Bu yıl verim iyi. Üretimimiz verimden memnun."

Kaynak:AA

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Türkiye
DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi
DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi
Bakan'dan MESEM itirafı: Çocuklar hafta sonu bile çalıştırılıyormuş!
Bakan'dan MESEM itirafı: Çocuklar hafta sonu bile çalıştırılıyormuş!
Son dakika | Şehit polis Emre Albayrak soruşturmasında 5 sevk
Son dakika | Şehit polis Emre Albayrak soruşturmasında 5 sevk