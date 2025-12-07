Bafra'da hasat başladı: 35-40 bin tona kadar yükselecek

Bafra'da hasat başladı: 35-40 bin tona kadar yükselecek
Yayınlanma:
Bafra Ovası’nda pırasa hasadı başlarken, soğuk havaların etkisiyle rekoltenin 35-40 bin tona ulaşabileceği belirtiliyor.

Samsun'un Bafra Ovası’nda pırasa hasadına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 7 bin dekar alanda pırasa ekimi yapıldığını belirtti.

Dönüm başına 4-4,5 ton pırasa hasadı yapıldığını belirten Tosuner, "Havalar soğuduktan sonra 5-6 tona çıkıyor. Bugünden hesap edersek yaklaşık 28 bin ton pırasa beklentimiz var. Havalar soğuk giderse bu rakam 35-40 bin tona kadar yükselecek." ifadelerini kullandı.

bafrada-hasat-basladi-35-40-bin-tona-kadar-yukselecek-2.jpg

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyorHepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

"TÜKETİM YÜZDE 10'A KADAR DÜŞÜYOR"

Havaların sıcak olduğuna vurgu yapan Tosuner, "Havalar sıcak olunca pırasa tüketiminde düşüş oluyor. Soğuk havalarda yüzde 50 tüketiliyorsa, sıcak havalarda tüketim yüzde 10'a kadar düşüyor. Bir dönümde 7-8 ton pırasa elde edilmesi lazım. Ancak çiftçiler, '4 tonu alamıyorum' diyor." şeklinde konuştu.

bafrada-hasat-basladi-35-40-bin-tona-kadar-yukselecek-1.jpg

Türkiye'nin en acı biberinde hasat alarmı! Zayıflamak isteyenler tercih ediyorTürkiye'nin en acı biberinde hasat alarmı! Zayıflamak isteyenler tercih ediyor

Doğanca Mahallesi'nde pırasa üretimi yapan Adem Kurt, havaların soğumasıyla fiyatların artacağından umutlu olduklarını belirtti.

Kaynak:AA

