Depoları doldurun! Bursa’da 10 saatlik su kesintisi başlıyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
14 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi’nde 10 saatlik su kesintisi uygulanacak. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise kesintiler devam ediyor, zaman zaman 9 saatlik su kesintileri olacak. BUSKİ kesintiyi mahalle mahalle açıkladı.

14 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

14 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Bursa, Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye Mahalleleri

  • Tarih: 13.04.2026 – 17.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 (zaman zaman) – Süre: Günlük 9 saat
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

Bursa, Mustafakemalpaşa – Züberbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta Mahalleleri

  • Tarih: 14.04.2026 – 18.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 (zaman zaman) – Süre: Günlük 9 saat
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar

14 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Bursa, Nilüfer – Fethiye Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026
  • Saat: 10:50 – 11:50 – Süre: 1 saat
  • Konum: Fesleğen Sokak ve civarı (C4_B40 Alt Bölgesi)
  • Sebep: Arıza çalışması

Bursa, Nilüfer – Kültür Mahallesi

  • Tarih: 14.04.2026
  • Saat: 09:00 – 19:00 – Süre: 10 saat
  • Konum: Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Cadde, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak, Güneş Cadde arası ve civarı
  • Sebep: BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı çalışması

14 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

14 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

