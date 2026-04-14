Bursa’da elektrikler gidecek! 7 ilçeye uyarı yapıldı
14 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl - Tuzla
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Tuzla Mahallesi; Polena, 5302., İnayet, Gölcük Yolu, 5301., Tuzla, 5300. Sokaklar
Sebep: Abone Bağlama
İnegöl - Cerrah
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Cerrah Mahallesi; 1088., Yeni Bahar, 1100., 1089., Eski Kiremitlik Sokaklar
Sebep: Abone Bağlama
İnegöl - Mesudiye
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Mesudiye Mahallesi; 4. Lale, Öz Sümbül, Alper, Sarıçam, Denizgülü, Yelken, 2. Yiğit, Gülpınar, Alparslan Sokaklar
Sebep: Kesici Değişimi
14 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey - Orhaniye
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Orhaniye Mahallesi; Orhaniye Sokak
Sebep: ENH Bakım
Karacabey - İkizce
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: İkizce Mahallesi; İkizce Sokak
Sebep: ENH Bakım
14 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles - Dedeler
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Dedeler Mahallesi; Dedeler/6, Dedeler Sokaklar
Sebep: OG Hat Bakım
14 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya - Ömerbey
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Ömerbey Mahallesi; İstasyon, Orta İstasyon, Bursa Asfaltı Sokaklar
Sebep: Bina OG Şalt Bakım
Mudanya - Güzelyalı Yalı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Güzelyalı Yalı Mahallesi; Sahilköy, Dörtçelik, Uludağ Sokaklar
Sebep: OG Tesis Çalışması
14 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer - Karacaoba
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Karacaoba Mahallesi; 3.(700), 8.(700), 1.(700), 11.(700), 12.(700), 2.(700), 9.(700), 10.(700), 7.(700), 13.(700), İzmir Yolu, 4.(700), Yeni Ayazma, Karacaoba Mübadil, 5.(700), 6.(700), 14.(700) Sokaklar
Sebep: ENH Bakım
Nilüfer - Çatalağıl
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Çatalağıl Mahallesi; 17.(710), 18.(710), 5.(710), 9.(710), İzmir Yolu, 1.(710), 19.(710), 10.(710), 6.(710), 4.(710), 8.(710), 13.(710), Bursa Yolu, 3.(710), 20.(710), 11.(710), Arif Kaptan, 12.(710), 16.(710), 2.(710) Sokaklar
Sebep: ENH Bakım
Nilüfer - Başköy
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Başköy Mahallesi; İzmir Yolu, 2.(650), 1.(650), 415. İsimsiz, 3.(650), 21.(650), 5.(650), 4.(650), 7.(650) Sokaklar
Sebep: ENH Bakım
Nilüfer - Kayapa, 30 Ağustos Zafer, Hasanağa, Kızılcıklı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 11:00 - 15:00 (Farklı periyotlar) - Süre: 1-2 Saat
Konum: Kayapa, 30 Ağustos Zafer (53.(520)), Hasanağa (Pazar(590), Dere(590), Bahçeli(590), Emir), Kızılcıklı Mahalleleri
Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer - Dağyenice
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Dağyenice Mahallesi; 3.(400) ile 28.(400) arası tüm numaralı sokaklar
Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer - Demirci
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Koşuyolu, Demirci Yolu, Gökhan, Suna (390), Öner, Yaren, Sağlık Ocağı
Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer - Akçalar
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Dutluk, Fadıllı Yolu
Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer - Tahtalı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Zambak (460), Bursa Yolu (460), 1.(460), Çiğdem (460), Menekşe (460), Cami (460), Çamlık (460), Papatya (460), Çınar (460), Değirmen Yolu (460), İnceyol
Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer - 30 Ağustos Zafer
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat
Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi geneli
Sebep: Abone Bağlama
14 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli - Karasi
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Karasi/7, Karasi
Sebep: OG Hat Bakım
Orhaneli - Firuz
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Firuz Mahallesi geneli
Sebep: OG Hat Bakım
Orhaneli - Dağgüney
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Dağgüney Mahallesi geneli
Sebep: OG Hat Bakım
14 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi - Kirazlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kirazlı Mahallesi; 22. Menekşe, Kirazlı Osmangazi, 19. Karanfil, 1. Ertuğrul, Baytar, 13. Deniz, Karayel, Uludağ, Güroluk, 6. Aktar, 22. Dere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1. Güllük, Aygin, 11. Gonca, 1. Asa, 4. İncirli, 2. Sevenler, Yayla, 4. Bütün, Lale, Irmak, 12. Başaran, Dik, Başalan, Mürseller Yolu, 1. Dolubaba, 2. Orkide, Türhan, 6. Armut, Angin, 2. Ulu, Çilekçiler, Hacı Mezarı Mevkii, Gişe, 8. Ardıç, Kamp, Dağyeli, Kanarya, Tepebaşı, 25. Okul, 1. Tuana, 7. Kardelen, Koru, 3. Bilim, Güvercin, 22. Bahçe, 1. Fırın Çıkmazı, 27. Dere, 13. Cami, Direkdibi, Göl, 17. Çakmak Sokaklar
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Hüseyinalan
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 14. Uğur, 5. Harmanlar, 5. Kardelen, Çetintaş Yolu, 3. Köklük, Seyhanlar, 1. Girgin, Hüseyin Alan, Mürseller Yolu, Yılmazlar, Hüseyinalan, Şenocak, 2. Köklük, 8. Yılmaz, 24. Dere, 1. Erenler, 13. Dilek, 1. Karakıraz, Uyar, Akif Ağa, Erikli, Tosun, 1. Dolubaba, 14. Fatih, Cemal Ağa, Cami Çayırı, Bayır, Avcılar, 1. Köklük, Uzun Tarla, 9. Sevinç
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Mürseller
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 5. Sarı, Uluyol, 5. Harman, Mürseller Köy Yolu, 7. Küçük, Mürseller Yolu, 5. Bağlar, Erik Deresi Yolu, 17. Fırın, 15. Kaya, Mürseller, 5. Yokuş, Müdür, 2. Gaziler, Tarihi Pınar, 27. Ay
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Bağlı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bağlı Mahallesi geneli
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Tuzaklı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 1. Aşağı, Tuzaklı Köy, Çavdarlar, 3. Kuyu, Eski Harman, Tuzaklı Keles Yolu, Gömece, Tuzaklı, 4. Harmanlar
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Yiğitali
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Uludağ Yolu
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Doğancı
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 3. Defne, 12. Deniz, Duralı, Gürdük, 7. Doğan, 6. Dal, 30. Cami, Dübek, 3. Aralık, Doğancı, 3. Bağlar
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Elmaçukur
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Elmaçukur, Karagöl, Cemil, Sırtlar, 1. Altyol, Gürgenli, Bostanlar, Yok, Fasulyelidere, 1. Süleymaniye, 14. Çayır, 17. Yayla, 16. Gazi, Kırkat, Menşur
Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi - Gökçeören
Tarih: 14.04.2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Özhan, Titiz, 7. Kartal, 2. Karşıyaka, Gökçeören Keles Yolu, Kovaçlar, 2. Bahçeler, Bıçkıcıdere, Karen, 7. Harmanlar, Yörükler, Yukarı Bağlar, Gökçeören Köy, Özay, 5. Korkmaz, 4. Atmaca, Koreli Mustafa, 7. Polat, 21. Karanfil, Gökçeören, 8. Yiğit, Alfat, 4. Sarı, 1. Hurma, Göçyolu
Sebep: Ağaç Kesim
14 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.