Bursa’da elektrikler gidecek! 7 ilçeye uyarı yapıldı

Bursa’da planlanan elektrik kesintileri, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak. Gün içerisinde farklı saat dilimlerinde gerçekleşecek kesintilerden 7 ilçe etkilenirken, bazı bölgelerde kesinti süreleri 8 saate kadar ulaşacak. Vatandaşlar, planlı çalışmalar nedeniyle yaşanacak kesintilere karşı tedbirli olmaya çağrıldı.