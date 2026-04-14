Bursa’da elektrikler gidecek! 7 ilçeye uyarı yapıldı

Bursa’da elektrikler gidecek! 7 ilçeye uyarı yapıldı
Bursa’da planlanan elektrik kesintileri, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak. Gün içerisinde farklı saat dilimlerinde gerçekleşecek kesintilerden 7 ilçe etkilenirken, bazı bölgelerde kesinti süreleri 8 saate kadar ulaşacak. Vatandaşlar, planlı çalışmalar nedeniyle yaşanacak kesintilere karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

14 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

14 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl - Tuzla

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Tuzla Mahallesi; Polena, 5302., İnayet, Gölcük Yolu, 5301., Tuzla, 5300. Sokaklar

  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl - Cerrah

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Cerrah Mahallesi; 1088., Yeni Bahar, 1100., 1089., Eski Kiremitlik Sokaklar

  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl - Mesudiye

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Mesudiye Mahallesi; 4. Lale, Öz Sümbül, Alper, Sarıçam, Denizgülü, Yelken, 2. Yiğit, Gülpınar, Alparslan Sokaklar

  • Sebep: Kesici Değişimi

14 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey - Orhaniye

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Orhaniye Mahallesi; Orhaniye Sokak

  • Sebep: ENH Bakım

Karacabey - İkizce

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İkizce Mahallesi; İkizce Sokak

  • Sebep: ENH Bakım

14 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keles - Dedeler

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Dedeler Mahallesi; Dedeler/6, Dedeler Sokaklar

  • Sebep: OG Hat Bakım

14 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya - Ömerbey

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Ömerbey Mahallesi; İstasyon, Orta İstasyon, Bursa Asfaltı Sokaklar

  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

Mudanya - Güzelyalı Yalı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Güzelyalı Yalı Mahallesi; Sahilköy, Dörtçelik, Uludağ Sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

14 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer - Karacaoba

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Karacaoba Mahallesi; 3.(700), 8.(700), 1.(700), 11.(700), 12.(700), 2.(700), 9.(700), 10.(700), 7.(700), 13.(700), İzmir Yolu, 4.(700), Yeni Ayazma, Karacaoba Mübadil, 5.(700), 6.(700), 14.(700) Sokaklar

  • Sebep: ENH Bakım

Nilüfer - Çatalağıl

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çatalağıl Mahallesi; 17.(710), 18.(710), 5.(710), 9.(710), İzmir Yolu, 1.(710), 19.(710), 10.(710), 6.(710), 4.(710), 8.(710), 13.(710), Bursa Yolu, 3.(710), 20.(710), 11.(710), Arif Kaptan, 12.(710), 16.(710), 2.(710) Sokaklar

  • Sebep: ENH Bakım

Nilüfer - Başköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Başköy Mahallesi; İzmir Yolu, 2.(650), 1.(650), 415. İsimsiz, 3.(650), 21.(650), 5.(650), 4.(650), 7.(650) Sokaklar

  • Sebep: ENH Bakım

Nilüfer - Kayapa, 30 Ağustos Zafer, Hasanağa, Kızılcıklı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 11:00 - 15:00 (Farklı periyotlar) - Süre: 1-2 Saat

  • Konum: Kayapa, 30 Ağustos Zafer (53.(520)), Hasanağa (Pazar(590), Dere(590), Bahçeli(590), Emir), Kızılcıklı Mahalleleri

  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer - Dağyenice

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Dağyenice Mahallesi; 3.(400) ile 28.(400) arası tüm numaralı sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Nilüfer - Demirci

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Koşuyolu, Demirci Yolu, Gökhan, Suna (390), Öner, Yaren, Sağlık Ocağı

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Nilüfer - Başköy

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İzmir Yolu, 2.(650), 1.(650), 415. İsimsiz, 3.(650), 21.(650), 5.(650), 4.(650), 7.(650)

  • Sebep: ENH Bakım

Nilüfer - Akçalar

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Dutluk, Fadıllı Yolu

  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer - Tahtalı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Zambak (460), Bursa Yolu (460), 1.(460), Çiğdem (460), Menekşe (460), Cami (460), Çamlık (460), Papatya (460), Çınar (460), Değirmen Yolu (460), İnceyol

  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer - 30 Ağustos Zafer

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: 30 Ağustos Zafer Mahallesi geneli

  • Sebep: Abone Bağlama

14 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhaneli - Karasi, Firoz, Dağgüney

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Karasi, Firoz ve Dağgüney Mahalleleri; Karasi/7, Karasi, Firoz, Dağgüney Sokaklar

  • Sebep: OG Hat Bakım

Orhaneli - Karasi

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Karasi/7, Karasi

  • Sebep: OG Hat Bakım

Orhaneli - Firuz

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Firuz Mahallesi geneli

  • Sebep: OG Hat Bakım

Orhaneli - Dağgüney

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Dağgüney Mahallesi geneli

  • Sebep: OG Hat Bakım

14 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi - Kirazlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kirazlı Mahallesi; 22. Menekşe, Kirazlı Osmangazi, 19. Karanfil, 1. Ertuğrul, Baytar, 13. Deniz, Karayel, Uludağ, Güroluk, 6. Aktar, 22. Dere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1. Güllük, Aygin, 11. Gonca, 1. Asa, 4. İncirli, 2. Sevenler, Yayla, 4. Bütün, Lale, Irmak, 12. Başaran, Dik, Başalan, Mürseller Yolu, 1. Dolubaba, 2. Orkide, Türhan, 6. Armut, Angin, 2. Ulu, Çilekçiler, Hacı Mezarı Mevkii, Gişe, 8. Ardıç, Kamp, Dağyeli, Kanarya, Tepebaşı, 25. Okul, 1. Tuana, 7. Kardelen, Koru, 3. Bilim, Güvercin, 22. Bahçe, 1. Fırın Çıkmazı, 27. Dere, 13. Cami, Direkdibi, Göl, 17. Çakmak Sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Hüseyinalan, Mürseller, Bağlı, Tuzaklı, Yiğitali

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Hüseyinalan, Mürseller, Bağlı, Tuzaklı, Yiğitali (Uludağ) Mahalleleri ve ilgili tüm sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Doğancı, Elmaçukur

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Doğancı ve Elmaçukur Mahalleleri; 3. Defne, 12. Deniz, Durali, Gürdük, 7. Doğan, 6. Dal, 30. Cami, Dübek, 3. Aralık, 3. Bağlar, Karagöl, Cemil, Sırtlar, 1. Altyol, Gürgenli, Bostanlar, Fasulyelidere, 1. Süleymaniye, 14. Çayır, 17. Yayla, 16. Gazi, Kırkat, Menşur Sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Kirazlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 22. Menekşe, Kirazlı Osmangazi, 19. Karanfil, 1. Ertuğrul, Baytar, 13. Deniz, Karayel, Uludağ, Güroluk, 6. Aktar, 22. Dere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1. Güllük, Aygin, 11. Gonca, 1. Asa, 4. İncirli, 2. Sevenler, Yayla, 4. Bütün, Lale, Irmak, 12. Başaran, Dik, Başalan, Mürseller Yolu, 1. Dolubaba, 2. Orkide, Türhan, 6. Armut, Angin, 2. Ulu, Çilekçiler, Hacı Mezarı Mevkii, Gişe, 8. Ardıç, Kamp, Dağyeli, Kanarya, Tepebaşı, 25. Okul, 1. Tuana, 7. Kardelen, Koru, 3. Bilim, Güvercin, 22. Bahçe, 1. Fırın Çıkmazı, 27. Dere, 13. Cami, Direkdibi, Göl, 17. Çakmak

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Hüseyinalan

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 14. Uğur, 5. Harmanlar, 5. Kardelen, Çetintaş Yolu, 3. Köklük, Seyhanlar, 1. Girgin, Hüseyin Alan, Mürseller Yolu, Yılmazlar, Hüseyinalan, Şenocak, 2. Köklük, 8. Yılmaz, 24. Dere, 1. Erenler, 13. Dilek, 1. Karakıraz, Uyar, Akif Ağa, Erikli, Tosun, 1. Dolubaba, 14. Fatih, Cemal Ağa, Cami Çayırı, Bayır, Avcılar, 1. Köklük, Uzun Tarla, 9. Sevinç

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Mürseller

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 5. Sarı, Uluyol, 5. Harman, Mürseller Köy Yolu, 7. Küçük, Mürseller Yolu, 5. Bağlar, Erik Deresi Yolu, 17. Fırın, 15. Kaya, Mürseller, 5. Yokuş, Müdür, 2. Gaziler, Tarihi Pınar, 27. Ay

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Bağlı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bağlı Mahallesi geneli

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Tuzaklı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1. Aşağı, Tuzaklı Köy, Çavdarlar, 3. Kuyu, Eski Harman, Tuzaklı Keles Yolu, Gömece, Tuzaklı, 4. Harmanlar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Yiğitali

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Uludağ Yolu

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Doğancı

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 3. Defne, 12. Deniz, Duralı, Gürdük, 7. Doğan, 6. Dal, 30. Cami, Dübek, 3. Aralık, Doğancı, 3. Bağlar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Elmaçukur

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Elmaçukur, Karagöl, Cemil, Sırtlar, 1. Altyol, Gürgenli, Bostanlar, Yok, Fasulyelidere, 1. Süleymaniye, 14. Çayır, 17. Yayla, 16. Gazi, Kırkat, Menşur

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Osmangazi - Gökçeören

  • Tarih: 14.04.2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Özhan, Titiz, 7. Kartal, 2. Karşıyaka, Gökçeören Keles Yolu, Kovaçlar, 2. Bahçeler, Bıçkıcıdere, Karen, 7. Harmanlar, Yörükler, Yukarı Bağlar, Gökçeören Köy, Özay, 5. Korkmaz, 4. Atmaca, Koreli Mustafa, 7. Polat, 21. Karanfil, Gökçeören, 8. Yiğit, Alfat, 4. Sarı, 1. Hurma, Göçyolu

  • Sebep: Ağaç Kesim

14 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

14 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

