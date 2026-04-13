İzmir'de kesinti dalgası: 16 ilçe elektriksiz kalacak
13 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in 16 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR - Yalı ve Kültür
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yalı (153. Sk., Şükran Kurdakul Cd., Plaj Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Mavi Sk., Hürriyet Cd., Gültekin Eren Sk., Fevzi Paşa Cd., Atilla İlhan Cd., Arka Plajlar Cd., 30 Ağustos Cd., 23 Nisan Cd., 123. Sk., Adacık Küme Evleri, 130. Sk., 132/2. Sk., 113. Sk., 113/1. Sk., Merkez Küme Evleri, Ziya Paşa Cd., 127. Sk., 179. Sk., 188. Sk., 133/1. Sk., 152. Sk., Mahinur Sk., 151. Sk., 125/1. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 129. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 139/1. Sk., 140. Sk., 140/1. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk.), Kültür (234. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 233. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR - Kültür
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kültür (İSKELE Atatürk Cd., 245. Sk., 241. Sk., 240. Sk., Ordinaryus Profesör Sebastıana Lagona Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR - Kültür ve Kurtuluş
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kültür (Çamlık Cd., 703. Sk., 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk.), Kurtuluş (683. Sk., 679. Sk., 674. Sk., 669. Sk., 670. Küme Evleri, 675. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Güzelhisar Cd., 677. Sk., 676. Sk., 680. Sk., 686. Sk., 688. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYINDIR / İZMİR - Yakacık ve Yusuflu
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yakacık (Yüksel Sk.), Yusuflu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR - Hisarlık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI / İZMİR - Doğançay
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Doğançay (7190/5. Sk., 7195/5. Sk., 7190. Sk., 7190/9. Sk., 7190/4. Sk., 7190/7. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BERGAMA / İZMİR - Fatih
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat
Konum: Fatih (Çamlık Sk., 359. Sk., Ahi Sk., Dumlupınar Cd., İpek Sk., Yeşim Sk., Fuzuli Cd., Çetin Emeç Cd., Özlem Sk., Özgürlük Cd., Güvercin Sk., 307. Sk., Manolya Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - Bayramcılar ve İsmailli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), İsmailli (Yuntdağ Yolu, İsmailli Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - Ayvatlar
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BUCA / İZMİR - Zafer
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Zafer (2316. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇEŞME / İZMİR - Reisdere, Germiyan, Ildır ve Şifne
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Reisdere (6060/2. Sk., 6149/3. Sk., 6149/2. Sk., 6149/1. Sk., 6078/5. Sk., 6016. Sk., 6123/2. Sk., 6008/1. Sk., 6011/1. Sk., 6080. Sk., 6149. Sk., 6006. Sk., Hırsızdere Küme Evleri, Ören Mevkii Küme Evleri, 6001. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6004/2. Sk., 6060/1. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6060. Sk., 6064. Sk., 6064/1. Sk., 6064/2. Sk., 6069. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6075/1. Sk., 6075/2. Sk., 6075/3. Sk., 6078. Sk., 6078/1. Sk., 6078/2. Sk., 6078/3. Sk., 6078/4. Sk., 6080/1. Sk., 6081. Sk., 6082. Sk., 6119. Sk., 6119/1. Sk., 6119/2. Sk., 6119/3. Sk., 6119/4. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6127. Sk., 6133. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/1. Sk., 6147/2. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk., 6007. Sk., 6019. Sk.), Germiyan (27187. Sk., 27188. Sk.), Ildır (Alan Küme Evleri, 37220/1. Sk., 27000. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37210/1. Sk., 37211. Sk., 37213. Sk., 37216. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk.), Şifne (6420/1. Sk., 16246. Sk., 6420. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR - Ildır
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Ildır (30201. Sk., 30203. Sk., 30200. Sk., 30208. Sk., 30014. Sk., 30016. Sk., 30017. Sk., 30019. Sk., 30015. Sk., 30013. Sk., 30204. Sk., 30205. Sk., 30206. Sk., 37256. Sk., 37257. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇİĞLİ - Aydınlıkevler
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 6779. Sk., 6782. Sk., 6780. Sk., 6784. Sk., 6783. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DİKİLİ - Cumhuriyet
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: 447. Sk., 435. Sk., 429. Sk., 398. Sk., 396. Sk., 394. Sk., 441. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Cumhuriyet
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 11:30 - Süre: 30 Dakika
Konum: 358. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 369. Sk., 362. Sk., 364. Sk., 373/1. Sk., 368. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Cumhuriyet
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:30 - 12:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: 427. Sk., 390. Sk., 384. Sk., 380. Sk., 376. Sk., 427/2. Sk., 427/9. Sk., 378. Sk., Fulya Sk., Ihlamur Sk., Karanfil Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ - Cumhuriyet
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:30 - 13:00 - Süre: 30 Dakika
Konum: 384/1. Sk., 384. Sk., 369/1. Sk., 373/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
FOÇA - Hacıveli, Yenibağarası, Kemal Atatürk
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 414/1. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., 440. Sk., 439. Sk., 436. Sk., 430. Sk., 418. Sk., 416. Sk., 414. Sk., 413. Sk., 412. Sk., 411/1. Sk., 411. Sk., 409. Sk., 40/2. Sk., 40/1. Sk., 20/4. Sk., 434/1. Sk., 438. Sk., 412/1. Sk., 39/1. Sk., 415. Sk., 20. Sk., 594. Sk., Atatürk Cd., 593. Sk., 591. Sk., 590. Sk., 587. Sk., 585. Sk., 589. Sk., 588. Sk., 578. Sk., 580. Sk., 575. Sk., 581. Sk., 571. Sk., 577. Sk., 586. Sk., 582. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA - Kazım Dirik, Hacıveli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 10/1. Sk., 3/3. Sk., 444. Sk., 467. Sk., 469. Sk., 407. Sk., 10. Sk., 471. Sk., 470. Sk., 449/1. Sk., 459. Sk., 458. Sk., 441. Sk., 460. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 468. Sk., 466. Sk., 472. Sk., 8/3. Sk., 7/3. Sk., 7/2. Sk., 7/1. Sk., 445. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 427. Sk., 421. Sk., 419/3. Sk., 419. Sk., 408. Sk., 3. Sk., 419/4. Sk., 419/2. Sk., 10/5. Sk., 10/3. Sk., 10/2. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., 412. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARABURUN - Sarpıncık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Sarpıncık Köyü geneli
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARŞIYAKA - Yamanlar, Sancaklı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - Bostanlı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Şehitler Blv., Cemal Bülbül Sk., Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 1735. Sk., 1787/1. Sk., 1809. Sk., 1810/1. Sk., 1811. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KEMALPAŞA - Sarılar, Sinancılar, Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Turgutlu Cd., Durmuşça Sk., Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu, Çamiçi Yolu Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENEMEN - 85. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal, İnönü
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Selanik Cd., 4119/1 Sk., 4119. Sk., 4147. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4109/1. Sk., Doğu Cd., Stadyum Cd., Vatan Cd., 4118. Sk., 4120/1. Sk., 4123/1. Sk., Atatürk Meydanı, Seyrek Atatürk Sk., 4104. Sk., 4104/1. Sk., 4104/2. Sk., Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk., Kaynaklar Cd., 4122. Sk., 4120. Sk., 4110. Sk., 4108. Sk., 4106. Sk., Kavaklı Cd., 9 Eylül Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ - Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Üzümlü, Bebekler
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Dereuzunyer Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Bebekler Köyü İç Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Çamyayla Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri, Ortaköy Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Küme Evleri, Üzümler Küme Evleri, Bebekler Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Mescitli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Mescitli Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Ocaklı
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Ocaklı Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Küçükavulcuk, Birgi, Ovakent, Mescitli, Kışla, Ertuğrul, Kurucuova, Türkönü, Beyazıtlar, Büyükavulcuk, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Zafer, Ocaklı, Yolüstü
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Küçükavulcuk Küme Evleri, Birgi Yolu Cd., Ödemiş Yolu, Büyükavulcuk Yolu, Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, Umurbey Cd., İrimağzı Küme Evleri, Mescitli Küme Evleri, Kışlalı Küme Evleri, Gereli Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Yeşil Tepe Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri, Kurucuova Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Beyazıtlar Küme Evleri, Büyükavulcuk Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri, Gerçekli Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri, Gerçekli Yolu, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Ocaklı Küme Evleri, 1700. Sk., Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, 1697. Sk., 1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Yolüstü Küme Evler
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
TORBALI - Tepeköy, Ertuğrul
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: 4581. Sk., 4579. Sk., 4514. Sk., 4512. Sk., 4509. Sk., 4508. Sk., 4501. Sk., 3035. Sk., 4507. Sk., 4505. Sk., 4504. Sk., 4502. Sk., Hüseyin Yener Cd., Üzeyir Dalgıç Cd., Kıbrıs Cd., Kazım Karabekir Cd., Kazım Dirik Cd., Hükümet Cd., Cumhuriyet Cd., 3074. Sk., 3072. Sk., 3070. Sk., 3068. Sk., 3066. Sk., 3064. Sk., 3060. Sk., 3058. Sk., 3049. Sk., 3047. Sk., 3043. Sk., 3039. Sk., 3031. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
URLA - Zeytineli
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Cumhuriyet Cd., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Şahin Bayhan Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - Atatürk
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2207. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2179/1. Sk., 2217. Sk., 2026. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.