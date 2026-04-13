İzmir'de kesinti dalgası: 16 ilçe elektriksiz kalacak

İzmir’de şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler, özellikle Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde etkili olacak.