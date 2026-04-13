İZSU ilçe ilçe açıkladı: 13 ilçede su kesintisi var!
13 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in Bornova, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde kesintilerin 4 saate kadar süreceği bildirildi. İZSU, kesintiden etkilenecek mahalleleri tek tek duyurdu.

13 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

13 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir'in 13 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

13 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

İzmir, Bornova – Egemenlik / Gürpınar / Kemalpaşa Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 10:05 – 12:05 | Süre: ~2 saat
  • Konum: Kemalpaşa Mah., 7401 Sokak (iç anaboru bağlantısı)
  • Sebep: Bağlantı çalışması

13 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

İzmir, Foça – Fatih / Fevzi Çakmak / Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:44 – 13:00 | Süre: ~3 saat 16 dakika
  • Konum: Yenifoça bölgesi
  • Sebep: Bölge vana arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

İzmir, Gaziemir – Atatürk / Hürriyet / Menderes Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 10:58 – 13:00 | Süre: ~2 saat 2 dakika
  • Konum: 1045/1 Sokak (bölge sayacı)
  • Sebep: Bölge sayaç arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

İzmir, Karabağlar – Ali Fuat Erden / Limontepe / Umut / Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 11:12 – 15:12 | Süre: ~4 saat
  • Konum: 9754 Sokak No:53
  • Sebep: Boru deplasman çalışması

İzmir, Karabağlar – Arap Hasan / Basın Sitesi Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 13:00 – 16:00 | Süre: ~3 saat
  • Konum: 236 Sokak No:12 (Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı)
  • Sebep: Şebeke yenileme/döşeme

13 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

İzmir, Kemalpaşa – Ören Egemen / Ören 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:50 – 13:00 | Süre: ~3 saat 10 dakika
  • Konum: Depo çıkış vanaları (belirtilen adres)
  • Sebep: Ana boru arızası

İzmir, Kemalpaşa – Ulucak İstiklal / Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:15 – 12:00 | Süre: ~2 saat 45 dakika
  • Konum: Depo çıkış vanaları (belirtilen adres)
  • Sebep: Ana boru arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

İzmir, Kınık – Aşağı Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 10:00 – 12:00 | Süre: ~2 saat
  • Konum: Aşağı Mahalle
  • Sebep: Ana boru arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

İzmir, Kiraz – Kırköy Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 08:40 – 11:00 | Süre: ~2 saat 20 dakika
  • Konum: Kırköy Mahallesi
  • Sebep: Bağlantı çalışması (yeni yapılan şebeke hattı bağlantısı)

13 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

İzmir, Konak – Alsancak Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 11:30 – 13:30 | Süre: ~2 saat
  • Konum: 1439 Sokak No:14 önü
  • Sebep: Ana boru arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

İzmir, Menderes – Çukuraltı Mahallesi

  • Tarih: 12.04.2026 19:22 – 13.04.2026 08:22 | Süre: ~13 saat
  • Konum: Türkmen Mah. ve civarı
  • Sebep: Diğer (geçici su verilememe)

13 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

İzmir, Menemen – 9 Eylül Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:30 – 11:30 | Süre: ~2 saat
  • Konum: 9 Eylül Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

İzmir, Ödemiş – Hürriyet Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 11:35 – 15:00 | Süre: ~3 saat 25 dakika
  • Konum: Hürriyet Mah., Birgi Yolu Caddesi
  • Sebep: Ana boru arızası

İzmir, Ödemiş – Birgi Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 09:55 – 13:00 | Süre: ~3 saat 5 dakika
  • Konum: Birgi Mahallesi
  • Sebep: Müteahhit çalışması (GDZ EDAŞ müteahhit çalışması esnasında meydana gelen arıza)

13 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

İzmir, Seferihisar – İhsaniye Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 11:30 – 13:30 | Süre: ~2 saat
  • Konum: İhsaniye Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası (anaboru arızasından dolayı bölgeye su verilememektedir)

13 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

İzmir, Urla – Camiatik / Yenice Mahallesi

  • Tarih: 13.04.2026
  • Saat: 10:00 – 12:00 | Süre: ~2 saat
  • Konum: Camiatik Mah., Yenice Mah.
  • Sebep: Ana boru arızası

13 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

13 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

