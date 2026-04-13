İZSU ilçe ilçe açıkladı: 13 ilçede su kesintisi var!

13 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in Bornova, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde kesintilerin 4 saate kadar süreceği bildirildi. İZSU, kesintiden etkilenecek mahalleleri tek tek duyurdu.