13 ay hapis cezası onanan hükümlü polisleri görünce bayıldı

Zonguldak'ta yargılandığı davada aldığı hapis cesaı onanan S.C., kendisini cezaevine götürmek isteyen polisleri görünce bayıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Zonguldak'ta yargılandığı davada aldığı 13 ay hapis cezası onanan S.C., kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce baygınlık geçirdi.

KAVGAYA KARIŞAN ADAM 13 AY HAPİS CEZASI ALDI

2 yıl önce karıştığı kavgada B.A.'yı copla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan esnaf S.C. 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemeler itirazları değerlendirip cezayı onadı. Polis ekipleri, S.C.’yi cezaevine teslim etmek için dükkanına geldi. Polislerle konuşan S.C. giderken ‘bir şey unuttum’ diyerek dükkanına geri döndü.

POLİSLERİ GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Burada fenalaşıp yere yığılan S.C. için polislerin ihbarıyla dükkana sağlık ekipleri geldi. Tansiyonu yükseldiği anlaşılan S.C., sedye ile taşındığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POSTAYLA GELEN TEBLİGATTAN HABERİ YOKMUŞ

S.C. ve B.A.’nın aynı iş hanında komşu oldukları, aralarında yıllardır süren husumetin olduğu ve sıklıkla tartıştıkları bildirildi. Öte yandan S.C.’nin evine posta yolu ile mahkeme kararının tebliğ edildiği ancak kendisinin haberi olmadığını söylediği belirtildi. Polislerin gelmesi ve S.C.’nin dükkana dönüp bayıldıktan sonra sedye ile taşınması iş hanının güvenlik kameralarına yansıdı.

CEZAEVİNDE DE TANSİYONU YÜKSELMİŞ

Öte yandan dün cezaevine gönderilen S.C.’nin tutukluluğunun ilk gününde de tansiyonu yükseldiği için hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak:DHA

