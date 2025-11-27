11. Yargı Paketi'nde görülmeyen tehlike! Katil ve tecavüzcüler tahliye mi olacak?

Merakla beklenen 11. Yargı Paketi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kamuoyunda çokça tartışılan yargı paketinin detaylarını AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

11. Yargı Paketi ile kaç bin mahkumun tahliye olacağı belli oldu

Yargı paketinde en çok merak edilen husus ise kamuoyunda "af" olarak değerlendirilen "koşullu salıverme" ile ilgili değişiklik önerisi oldu. Bu husus, yargı paketinin 27. Maddesinde yer alıyor.

AKP'li Güler, koşullu salıverme hususuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı ceza infaz kurumundan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, Açık ceza infaz kurumundan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriyoruz...

Şunu öncelikle belirtelim Covid-19 düzenlemesi bir af değildir.... Koşullu salıverme şartları içerisinde, yani ilgili mahkûmun cezaevinde, kapalı infaz kurumundaki koşullu salıverme şartları içerisinde; bir yıllık denetimli serbestlik, kapalıdan açığa çıkma ve açıktan tahliye olma süreçleri. Biz sadece bu çerçevede süreyi üç yıla çıkartıyoruz. Bu süreyle ilgili bir düzenlemedir. Dolayısıyla koşullu salıverme şartları yine geçerlidir."

KOŞULLARI SAĞLAYAN 55 BİN MAHKUM "SUÇUN TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN" SERBEST KALABİLECEK!

Güler, bu uygulamanın, cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında mahkûmları ilgilendirdiğini söyleyerek, önümüzdeki yıllarda hükmü kesinleşen mahkumlar için de devreye gireceğini ve toplamda 80–90 bin mahkumun bundan faydalanabileceğini belirtti.

Söz konusu madde şöyle:

"5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 10'uncu maddesinde düzenleme yapılmaktadır.

Maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden, 3 1/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Buna göre, 31/7/2023 tarihi ve öncesinde işledikleri suçlar nedeniyle türüne bakılmaksızın kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve fıkrada yer alan koşulları sağlayan hükümlüler bu imkândan yararlanabilecek ve hükümlünün 31/7/2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunması koşul olarak aranmayacaktır. Dolayısıyla 31/7/2023 tarihi ve öncesinde islenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ve/veya denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır. Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır..."

KATİL VE TECAVÜZCÜLER TAHLİYE Mİ OLACAK?

Maddede yer alan "türüne bakılmaksızın" ifadesi tartışmalara yol açtı. Bu ifadeye göre katiller, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları, uyuşturucu satıcıları gibi çok sayıda ve farklı adi suç işlemiş hükümlüler de bu uygulamadan faydalanarak cezaevinden çıkabilecek.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargı paketindeki 27. Maddeyi, "Kadın cinayeti failleri, tecavüzcüler ve torbacılara tahliye yolu açıldı" sözleriyle eleştirdi.

Uludağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın cinayeti failleri, tecavüzcüler ve torbacılara tahliye yolu açıldı

AKP'nin hazırladığı 11. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi geliyor. Yaklaşık 50 bin hükümlü tahliye edilecek.

Kasten öldürme (kadın cinayetleri dahil), yaralama, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve uyuşturucu suçundan yatanlar da infaz paketi kapsamında koşulları sağlaması halinde erken tahliye edilecekler."