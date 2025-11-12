1000 katlık İmamoğlu hatası yaptılar: TRT'den saatler sonra gelen açıklama

Anadolu Ajansı, 11 Kasım akşamı saat 20:45'te abonelerine servis ettiği "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na 772 milyon liralık bir para transferi yapıldığı iddiasına yer verdi. Bu iddia, İBB iddianamesine dayandırılıyordu.

Ancak iddianamenin orijinalinde ve MASAK belgelerinde yer alan tutarın 772 bin lira olduğu kısa sürede anlaşıldı. Anadolu Ajansı, yaptığı bu büyük hatayı yaklaşık 12 saat sonra, 12 Kasım sabahı saat 09:30'da abonelerine geçtiği bir düzeltme notuyla düzeltti. Düzeltme metninde, haberin spotunda ve 16. paragrafında "sehven yazılan '772 milyon lira' ifadesi '772 bin lira' olarak düzeltilmiştir" denildi.

TRT HABER YANLIŞ BİLGİYİ YAYDI VE UZUN SÜRE DÜZELTMEDİ

Devletin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın bu hatalı haberini kaynak gösteren TRT Haber, haberi 11 Kasım saat 21:18'de internet sitesinde "'Suç örgütü' gelirleri kişisel zenginleşme için kullanıldı iddiası" başlığıyla yayımladı. Saat 21:56'da ise aynı hatalı bilgiyi içeren bir paylaşımı resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptı.

Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde yaptığı düzeltmeye rağmen, TRT Haber web sitesindeki içeriği güncellese de, X platformundaki "772 milyon lira" ifadesini içeren paylaşımını uzun süre kaldırmadı.

CHP'DEN SERT TEPKİ: BU BİR KUMPAS

Kamuoyunu yanıltıcı bu haberin yayılmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) sert tepki geldi. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından TRT'nin paylaşımını alıntılayarak tepkisini dile getirdi.

Bulut, "TRT, siz bu kumpasın neresindesiniz?" diye sorarak, MASAK'ın belgesinde bile rakamın açıkça 772 bin lira yazdığını belirtti. TRT Haber'in bunu "772 milyon lira" olarak yayımlayarak yalanı bin kat büyüttüğünü ve kamu yayıncılığı kisvesiyle millete servis ettiğini ifade etti. Bulut, bunun bir yazım hatası olmadığını, "açıkça örgütlü bir dezenformasyon ve AKP’ye teslim olmuş bir kamu kurumunun siyasi operasyonu" olduğunu savundu.

TRT'den İmamoğlu dezenformasyonu mu?

Açıklamasında kamu yayıncılığının yalan söyleyemeyeceğini, manipülasyon yapamayacağını ve iktidarın tetikçiliğine soyunamayacağını vurgulayan Bulut, "Bekle TRT, bir sonraki seçimde 31 Mart’takinden büyük sürprizimiz olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

TRT HABER'DEN YENİ AÇIKLAMA

TRT Haber, sosyal medyada ve siyasette oluşan tepkilerin ardından saatler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, "Haberin kaynağının, sehven geçtiği '772 milyon' rakamını '772 bin' olarak düzeltmesinden dolayı, tutarı düzelterek haberimizi yeniden yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.