TRT'den İmamoğlu dezenformasyonu mu?

TRT'den İmamoğlu dezenformasyonu mu?
Yayınlanma:
Vatandaşın vergileriyle yayın yapan TRT Haber, İBB iddianamesi haberleştirirken kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi paylaştı.

Vatandaşın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'in X hesabında skandal bir paylaşıma imza atıldı. 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanan, 237 gün boyunca iddianame hazırlanmdan Marmara Cezaevi'nde tutulan ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 bin 900 sayfalık bir iddianame ile 2352 hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun 772 milyon TL'lik tekne aldığı şeklinde bir "haber" TRT Haber tarafından servis edildi.

ekran-goruntusu-2025-11-12-101412.jpg

TRT Haber'in 772 milyon olarak servis ettiği bu "haberin" gerçeği yansıtmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. Bahse konu iddianamede Selim İmamoğlu'nun aldığı teknenin 772 bin TL değerinde olduğu açıkça görülüyor.

g5illsaa4aawoz3.jpg

Ancak kamu yayıncısı sıfatını taşıyan TRT Haber'in resmi X hesabından 11 Kasım saat 21.56'da paylaşılan "haber" hala duruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!