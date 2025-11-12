TRT'den İmamoğlu dezenformasyonu mu?

Vatandaşın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'in X hesabında skandal bir paylaşıma imza atıldı. 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanan, 237 gün boyunca iddianame hazırlanmdan Marmara Cezaevi'nde tutulan ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 bin 900 sayfalık bir iddianame ile 2352 hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun 772 milyon TL'lik tekne aldığı şeklinde bir "haber" TRT Haber tarafından servis edildi.

TRT Haber'in 772 milyon olarak servis ettiği bu "haberin" gerçeği yansıtmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. Bahse konu iddianamede Selim İmamoğlu'nun aldığı teknenin 772 bin TL değerinde olduğu açıkça görülüyor.

Ancak kamu yayıncısı sıfatını taşıyan TRT Haber'in resmi X hesabından 11 Kasım saat 21.56'da paylaşılan "haber" hala duruyor.