1.7 milyarlık vurgun gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının başından bu yana yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 Türk Lirası'nı aşan 434 kaçak araç hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonlar sonucunda usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde sahte evrak ve fatura düzenlendiği, ayrıca İnterpol kayıtlarında çalıntı olarak aranan araçların da bulunduğu tespit edildi. Bu usulsüzlükler çerçevesinde, yılbaşından bu yana toplam 434 araç hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN ARAÇLARIN DAĞILIMI

Adli işlem yapılan araçlar arasında farklı türde taşıtlar bulunuyor. Yakalanan araçların 282'sini otomobiller oluştururken, 52'si iş makineleri ve 15'i ise TIR cinsi taşıtlardan oluşuyor. Ele geçirilen kaçak araçların toplam değerinin 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 Türk Lirası'lık önemli bir kısmını otomobillerin oluşturduğu belirtildi.

Bakanlık açık açık uyardı: Kasım indirimi fırsatçılarına göz açtırılmayacak!Bakanlık açık açık uyardı: Kasım indirimi fırsatçılarına göz açtırılmayacak!

BAKANLIKTAN 'KARARLILIK' VURGUSU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç piyasa dengesini ve dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü koruma hedefi vurgulandı. Halk sağlığı ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü kaçakçılık girişimine karşı denetim ve kontrol faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği ifade edildi. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ticaret Bakanlığımız, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir."

