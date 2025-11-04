Bakanlık açık açık uyardı: Kasım indirimi fırsatçılarına göz açtırılmayacak!

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin yanıltıcı reklam ve sahte kampanyalarla mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlık, yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan "Kasım İndirimleri" süresince yürütülecek kampanyaların Reklam Kurulu tarafından yakından takip edileceğini duyurdu.

İlanda fiyat başka mesajda başka! Rekor ceza aldı!

Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı nitelikteki reklamlar tespit edildiğinde idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağı vurgulandı.

TÜKETİCİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bakanlık, indirim döneminde alışveriş yapacak tüketicilerin mağdur olmaması için şu uyarılarda bulundu:

Alışveriş öncesi gerçek ihtiyaçların belirlenmesi,

Satıcı hakkında ön inceleme yapılması,

“Avantajlı fiyat” veya “en düşük fiyat” ifadelerinden bağımsız olarak fiyat karşılaştırması yapılması,

İndirim oranlarına dikkat edilmesi,

Çok düşük fiyatlarda sahte site riskine karşı alan adının doğrulanması,

Sosyal medya bağlantılarına karşı dikkatli olunması,

İnternet sitesinde SSL sertifikası ve 3D Secure güvenliğinin kontrol edilmesi,

Ön bilgilendirme metinlerinin dikkatle okunması,

“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi kampanyalarda geçerlilik koşullarının incelenmesi.

SGK'dan özel hastanelere 1 milyar TL'ye yakın ceza!

Tüketiciler, yaşadıkları mağduriyetleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu başvuru sayfası üzerinden iletebilecek.

SATICILAR VE SAĞLAYICILAR İÇİN DE UYARI

Bakanlık ayrıca kampanya düzenleyen işletmelere de bazı hatırlatmalarda bulundu: