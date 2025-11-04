Bakanlık açık açık uyardı: Kasım indirimi fırsatçılarına göz açtırılmayacak!

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında alışveriş indirimlerinde tüketiciyi yanıltıcı reklam ve kampanyalara karşı kayıtsız kalınmayacağını, tespi edildikten kısa süre sonra ceza kesileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin yanıltıcı reklam ve sahte kampanyalarla mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlık, yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan "Kasım İndirimleri" süresince yürütülecek kampanyaların Reklam Kurulu tarafından yakından takip edileceğini duyurdu.

Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı nitelikteki reklamlar tespit edildiğinde idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağı vurgulandı.

TÜKETİCİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bakanlık, indirim döneminde alışveriş yapacak tüketicilerin mağdur olmaması için şu uyarılarda bulundu:

Alışveriş öncesi gerçek ihtiyaçların belirlenmesi,

Satıcı hakkında ön inceleme yapılması,

“Avantajlı fiyat” veya “en düşük fiyat” ifadelerinden bağımsız olarak fiyat karşılaştırması yapılması,

İndirim oranlarına dikkat edilmesi,

Çok düşük fiyatlarda sahte site riskine karşı alan adının doğrulanması,

Sosyal medya bağlantılarına karşı dikkatli olunması,

İnternet sitesinde SSL sertifikası ve 3D Secure güvenliğinin kontrol edilmesi,

Ön bilgilendirme metinlerinin dikkatle okunması,

“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi kampanyalarda geçerlilik koşullarının incelenmesi.

Tüketiciler, yaşadıkları mağduriyetleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu başvuru sayfası üzerinden iletebilecek.

SATICILAR VE SAĞLAYICILAR İÇİN DE UYARI

Bakanlık ayrıca kampanya düzenleyen işletmelere de bazı hatırlatmalarda bulundu:

  • İndirim tarihleri açıkça belirtilmeli,
  • Gerçekte olmayan indirim izlenimi oluşturan görsel ve ifadelerden kaçınılmalı,
  • Süre ve stok sınırlamaları açıkça ifade edilmeli,
  • “Avantajlı fiyat” veya “yıldızlı ürün” kampanyalarında algoritmalar hakkında bilgilendirme yapılmalı,
  • Koşullu satış kampanyalarının kapsamı ve şartları net olarak açıklanmalı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

