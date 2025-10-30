İlanda fiyat başka mesajda başka! Rekor ceza aldı!

İlanda fiyat başka mesajda başka! Rekor ceza aldı!
İnternet üzerinden sattığı araba için özel mesajlaşmada ilandakinden daha yüksek ücret isteyen kişiye Ticaret Bakanlığı 279 bin lira ceza kesti.

Tesla marka aracını internette satışa çıkaran bir kişi, ilan fiyatının üzerine 280 bin lira ekleyince Ticaret Bakanlığı’ndan rekor ceza aldı. Satıcının alıcıya gönderdiği “Selamlarımı da ilet” mesajı sosyal medyada gündem olurken, Bakanlık olaya hızla müdahale etti ve 279 bin 375 TL idari para cezası uyguladı.

İLAN FİYATINI AŞAN TALEP CEZA GETİRDİ

İddiaya göre, Mustafa Ç. isimli satıcı, Tesla aracını 2 milyon 420 bin TL’ye satışa çıkardı. Ancak aracı almak isteyen bir alıcıyla iletişime geçtiğinde, ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu belirtti. Alıcının bu durumu şikayet edeceğini söylemesi üzerine satıcı, “Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet.” yanıtını verdi.

BAKANLIK SELAMI ALDI, CEZAYI YAZDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada satıcının ilan fiyatının üzerinde pazarlama yaptığı tespit edildiğini duyurdu.

Kaplan paylaşımında, “Ve aleykümselam… Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, ilan platformlarında yapılan fiyat manipülasyonlarına karşı denetimlerin sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, “Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır.” denildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

