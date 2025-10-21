SGK'dan özel hastanelere 1 milyar TL'ye yakın ceza!

2024 yılında gerçekleştirilen 8 bin 382 denetimde, usulsüz işlem tespit edilen 7 bin 983 hastane ve kuruluşa 607,9 milyon TL ceza uygulandı. 2025’in ilk yarısında yapılan 5 bin 94 denetimde ise 4 bin 781 hastane ve kuruluşa 333,9 milyon TL ceza kesildi.

SGK, denetimlerle hem usulsüz işlemlerin önüne geçmeyi hem de sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyoruz” dedi.

“USULSÜZ SAĞLIK HİZMETİNE GEÇİT YOK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok” diyerek, haksız ve şeffaflıktan uzak uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Vatandaşlar, şikayet platformlarında özel hastanelerde yanlış faturalandırma, gereksiz tetkik, mükerrer işlem ve fazla ücretlendirme gibi uygulamalardan mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyordu.