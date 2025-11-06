Zorunlu trafik sigortasına zam geldi

Zorunlu trafik sigortasına zam geldi
Yayınlanma:
Trafik sigortasında kasım ayı azami prim tarifesi açıklandı. Sigorta primlerine ortalama yüzde 1 oranında zam geldi.

Türkiye genelinde 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kasım ayı azami prim tarifesi belli oldu. Sigorta primlerine ortalama yüzde 1 oranında artış yapıldı.

PRİMLER KASIMDA YÜZDE 1 ARTTI

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan yeni tabloya göre, zorunlu trafik sigortası primleri kasım ayında ortalama %1 oranında zamlandı.

Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildiYetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi

Güncellenen tarifeler, otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet dahil tüm araç türlerini kapsıyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE OTOMOBİL PRİMLERİ

2023/04/17/sislide-servis-minibusu-once-iki-iett-otobusune-ardindan-taksiye-carpti-2601-dhaphoto3.jpg

Yeni tarifeye göre İstanbul’da 4. basamaktan sigortalatılan bir otomobil için azami prim 14 bin 991 TL oldu. Bu tutar, ekim ayında 14 bin 763 TL, eylülde ise 14 bin 612 TL seviyesindeydi.

İstanbul: Riskli (0. basamak) sürücü 44.733 TL, en düşük riskli (8. basamak) sürücü 7.456 TL

Ankara: Riskli sürücü 43.467 TL, en düşük riskli sürücü 7.245 TL

İzmir: Riskli sürücü 42.201 TL, en düşük riskli sürücü 7.034 TL

TAKSİLERDE PRİMLER ARTTI

2023/03/24/taksi.jpg

Kasım ayında ticari taksi sigortalarında da artış yaşandı.

İstanbul: En yüksek prim 117.861 TL, en düşük 19.644 TL

Ankara: En yüksek 114.526 TL, en düşük 19.088 TL

İzmir: En yüksek 111.190 TL, en düşük 18.532 TL

OTOBÜSLERDE MALİYET ZİRVEDE

Trafik sigortasında en yüksek prim yine otobüslere ait oldu.

Trafik sigortasında engellilere indirim geldiTrafik sigortasında engellilere indirim geldi

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamak primi 282.495 TL’ye yükselirken, sekizinci basamak primi 46.136 TL olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANANLARA CEZA

2025 yılı için sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak uygulanıyor.
Ayrıca, sigortasız araç tespit edildiğinde trafikten men cezası da devreye giriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ekonomi
Fındık krizinde flaş gelişme! Rekabet Kurulu Ferrero için kararını verdi!
Fındık krizinde flaş gelişme! Rekabet Kurulu Ferrero için kararını verdi!
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı