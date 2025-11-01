Ziraat Odası patatesin fiyatını açıkladı, bakanlık 3 marketi gösterip yalanladı! 12 liraymış!

Yayınlanma:
Ziraat Odaları Birliği tarafından bugün açıklanan market-üretici farkına ilişkin metin sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Üreticiden 5 liraya alınan patatesin 25 liraya satılmadığını söyleyen bakanlık ortalamanın altında fiyatları olan 3 zincir markette patatesin 12,75 liraya satıldığını bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan üretici ve market fiyat farkı verilerine ilişkin iddialar, Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı.

TZOP üretici ile market fiyatları arasındaki makasın açıldığını, en büyük farkın da patateste yaşandığını bildirmişti.

Üreticiden 5,25 liraya alınan patatesin 25 lira 35 kuruşa marketlerde satıldığını bildiren TZOP açıklamasına bakanlıktan yalanlama geldi.

BAKANLIK: “RAPORLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

2023/03/19/patates-1.jpg

Ticaret Bakanlığı ise söz konusu iddiaların resmi verilerle örtüşmediğini belirtti.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi verilere göre patatesin üç ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 TL seviyesindedir. Kamuoyunda yer alan ‘25 TL’ gibi rakamlar, genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır.”

BAKANLIK SADECE AÇIKLIYOR, KANIT YOK!

2023/04/03/patates.jpg

Bakanlık, üretici ve market fiyat farklarının düzenli olarak izlendiğini ve farkın nedenlerine ilişkin arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ile komisyoncu paylarının analiz edildiğini bildirdi.

Açıklamada, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde denetimlerin sürdüğü, mevzuata aykırı durumlarda idari yaptırımlar uygulandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı son olarak şu ifadeye yer verdi:

“Hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.”

Bakanlığın örnek olarak Türkiye'de fiyatı en uygun 3 zincir marketi göstermesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

