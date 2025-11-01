Makas fena açıldı: Üreticide 5, markette 25 lira!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, ekim ayında üretici ile market fiyatı arasındaki fark en fazla patateste görüldü. Marketteki fiyat, üretici fiyatının neredeyse dört katını aştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayına ilişkin üretici ve market fiyat farklarını açıkladı. Bayraktar’ın verilerine göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 382,9 ile patateste zirve yaptı.

PATATES FİYATI MARKETTE ÜRETİCİNİN DÖRT KATI

Bayraktar, üreticide 5 lira 25 kuruş olan patatesin markette 25 lira 35 kuruşa satıldığını belirtti. Patatesi yüzde 284,1 ile kuru soğan, yüzde 242,1 ile marul ve yüzde 229,5 ile maydanoz takip etti.

Kuru soğan: Üreticide 4,92 TL → Markette 18,90 TL

Marul: Üreticide 17,17 TL → Markette 58,73 TL

Maydanoz: Üreticide 5,17 TL → Markette 17,02 TL

MARKETTE EN FAZLA ZAM PATATESTE, EN FAZLA DÜŞÜŞ YEŞİL FASULYEDE

Ekim ayında markette izlenen 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 14’ünde ise düşüş yaşandı.

En fazla artış: Patates (%32,9), kuru soğan (%30,3), domates (%24,4), yeşil soğan (%12,2).

En fazla düşüş: Yeşil fasulye (%21,9), limon (%16,6), sivri biber (%15,7), kuru kayısı (%8,8).

ÜRETİCİDE FİYAT ARTIŞI KABAKTA, DÜŞÜŞ YEŞİL FASULYEDE

Bayraktar, üreticide izlenen 28 üründen 15’inde fiyat artışı, 10’unda düşüş, 3’ünde ise değişim olmadığını bildirdi.

En fazla artan ürün: Kabak (%69,2), ardından domates (%50,3), Antep fıstığı (%25), patates (%19,9).

En fazla düşen ürün: Yeşil fasulye (%28,4), fındık (%15,2), salatalık (%13,8), kuru incir (%13,6).

Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat makasının daraltılması için girdi maliyetlerinin azaltılması ve üreticiye doğrudan destek verilmesi gerektiğini vurguladı.