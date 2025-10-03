Eylül ayı zam şampiyonu belli oldu

Eylül ayı zam şampiyonu belli oldu
Yayınlanma:
Eylül ayı enflasyonunu açıklayan TÜİK'in verilerine göre zam şampiyonu da belli oldu. İşte eylül ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon oranlarını kamuoyuna açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen aya kıyasla yüzde 3,23 artış kaydetti. Açıklamanın ardından, eylülde fiyatı en çok artan ve en çok gerileyen ürün grupları da belli oldu.

EN ÇOK ZAMLANAN HİZMETLER

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Eylül ayının zam şampiyonu üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretlerinde yalnızca bir ayda yüzde 61,67 oranında artış yaşandı. Bu artışı, öğrenci yurtlarını da kapsayan diğer konaklama hizmetleri yüzde 36,62 ile takip etti.

Eylül ayı enflasyonu açıklandıEylül ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK listesinde öne çıkan diğer ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları ise şu şekilde sıralandı:

Yumurta: %19,84

Taze balık: %19,16

Şehir içi otobüs taşımacılığı: %13,45

Taze sebzeler (patates hariç): %11,95

Tavuk eti: %11,82

Çocuk bakım hizmetleri (kreş): %10,81

Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): %9,63

Tereyağı: %8,45

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

2023/09/16/bankafaiz.webp

Bazı ürün ve hizmetlerde ise fiyat gerilemesi dikkat çekti. Listenin zirvesinde uçak bileti ücretleri yer aldı. Havayolu yolcu taşımacılığı fiyatlarında eylül ayında yüzde 17,29 oranında düşüş görüldü.

İstanbul'un zam şampiyonu açıklandıİstanbul'un zam şampiyonu açıklandı

Aylık bazda fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Sağlık sigortası: %5,75

Evcil hayvan ürünleri: %5,29

Ev temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.): %3,94

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı: %2,59

Köprü ve otoyol geçişleri: %2,56

Kişisel aksesuarlar: %2,09

Hasta bezi ve benzeri sağlık ürünleri: %1,74

Ulaştırma sigortası: %1,68

Seyahat malzemeleri: %1,31

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler