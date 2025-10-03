Eylül ayı zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon oranlarını kamuoyuna açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen aya kıyasla yüzde 3,23 artış kaydetti. Açıklamanın ardından, eylülde fiyatı en çok artan ve en çok gerileyen ürün grupları da belli oldu.

EN ÇOK ZAMLANAN HİZMETLER

Eylül ayının zam şampiyonu üniversite eğitimi oldu. Üniversite ücretlerinde yalnızca bir ayda yüzde 61,67 oranında artış yaşandı. Bu artışı, öğrenci yurtlarını da kapsayan diğer konaklama hizmetleri yüzde 36,62 ile takip etti.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK listesinde öne çıkan diğer ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları ise şu şekilde sıralandı:

Yumurta: %19,84

Taze balık: %19,16

Şehir içi otobüs taşımacılığı: %13,45

Taze sebzeler (patates hariç): %11,95

Tavuk eti: %11,82

Çocuk bakım hizmetleri (kreş): %10,81

Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): %9,63

Tereyağı: %8,45

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Bazı ürün ve hizmetlerde ise fiyat gerilemesi dikkat çekti. Listenin zirvesinde uçak bileti ücretleri yer aldı. Havayolu yolcu taşımacılığı fiyatlarında eylül ayında yüzde 17,29 oranında düşüş görüldü.

Aylık bazda fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Sağlık sigortası: %5,75

Evcil hayvan ürünleri: %5,29

Ev temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.): %3,94

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı: %2,59

Köprü ve otoyol geçişleri: %2,56

Kişisel aksesuarlar: %2,09

Hasta bezi ve benzeri sağlık ürünleri: %1,74

Ulaştırma sigortası: %1,68

Seyahat malzemeleri: %1,31