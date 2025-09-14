Tarlada makas açıldı çiftçi isyan etti! "Götürür baraja dökerim balıklar yesin"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarladaki altın sarısı hasadın sevinci, çiftçinin yüzünde acı bir hayal kırıklığına dönüştü. Geçen yıl 105 liraya alıcı bulan emeklerinin ürünü susam, artan mazot, işçilik ve ilaç maliyetlerine rağmen bu yıl 90 liraya düşünce, üreticinin sabrı taştı. Kimi mesleği bırakma noktasına geldiğini söylerken, kimi de bir yıllık emeğini baraj sularına dökeceğini söyledi.

Çiftçi Ahmet Erken, içinde bulundukları çıkmazı rakamlarla özetledi:

"Geçen yıl işçinin yevmiyesi 800 liraydı, bu yıl 1300 lira oldu. Mazot 40 liraydı, şu an 55 liraya kullanıyoruz. Üstüne bu sene kurak gitti, sulama yapmak zorunda kaldık. Bütün bu maliyetler artarken, geçen yıl 105 liraya verdiğimiz susamı şimdi 90 liraya almaya çalışıyorlar."

Erken, bu durumun en büyük nedeninin yurt dışından gelen ucuz ve kalitesiz susam olduğunu belirtti. "Adamların susamı acı olduğu halde tonuna 1600 dolar diyorlar. Bizim yerli ve kaliteli susamımız ise para etmiyor. Şu anda zarar ediyoruz. Bu gidişle mesleği bırakmamız lazım çünkü kurtarmıyor. Fiyatların en az 160-170 lira olması gerekirken biz bitmiş durumdayız" diyerek içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.

"ÇİFTÇİ YAVAŞ YAVAŞ BU İŞLERDEN ELİNİ ÇEKER"

Bir başka üretici Alpaslan Demirden de maliyetlerin altında ezildiklerini, bekledikleri fiyatın en az 150 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi. "İstediğimiz fiyat verilmezse çiftçi yavaş yavaş bu işlerden elini çeker. Sadece harcadığı masrafı toplu almış olur ama bir kârı olmaz" dedi.

"GÖTÜRÜR BARAJA DÖKERİM BALIKLAR YESİN"

Ancak en sert tepki, bir yıllık emeğinin karşılığını alamamaktansa onu yok etmeyi göze alan çiftçi Zeki Saltıkalp'tan geldi. Maliyetlerin on katına çıktığını savunan Saltıkalp, fiyatın en az 200 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi ve adeta meydan okudu:

"Bu sene bir buçuk ton susam çıkacak Allah izin verirse. Beklediğim parayı, 200 liranın altında bir fiyatı teklif ederlerse, götürür baraja dökerim, balıklar yesin! Bunun altında fiyat veren adamın ben aklından şüphe ederim. Çiftçi beklediği fiyata satamazsa seneye bunu da ekemeyiz. Geçen sene herkeste vardı bu susam, bu sene sayılı kişide kaldı. Seneye hiç bulamayacaklar, tohumluk bile bulamayacaklar!"