Zenginliği Elon Musk'ı tarihe geçirebilir: Daha önce kimse bu seviyeye gelmemişti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, tarihin ilk dolar trilyoneri olmaya bir adım daha yaklaştı. Elektrikli otomobil devi Tesla’nın hissedarları, belirlenen hedeflerin tutturulması halinde önümüzdeki 10 yıl içinde Musk’a 1 trilyon dolar değerinde hisse verilmesine yeşil ışık yaktı.

TARİHİ OYLAMADA YÜZDE 75 “EVET”

Teksas’ın Austin kentinde gerçekleştirilen genel kurulda, hissedarların yüzde 75’i Musk lehine oy kullandı. Bu karar, haftalar süren tartışmaların ardından geldi. Tartışmaların merkezinde, “Hiç kimse böylesine devasa bir ödemeyi hak ediyor mu?” sorusu yer alıyordu.

Kararın ardından Musk, yaptığı ilk açıklamada “Harika bir hissedarlar grubu” ifadelerini kullandı.

TESLA’DA SATIŞLAR DÜŞÜYOR AMA GÜVEN SÜRÜYOR

DW Türkçe'nin haberine göre bu sonuç, Tesla’nın satış, pazar payı ve kârlılıkta düşüş yaşamasına rağmen yatırımcıların Musk’a duyduğu güveni koruduğunu gösterdi. Özellikle Avrupa’da satışlar son aylarda gerileme eğiliminde.

Ekim ayında açıklanan rapora göre, Tesla’nın Avrupa satışları yeniden düştü; Almanya’da ise düşüş oranı yüzde 50’ye kadar ulaştı.

Musk’ın Donald Trump’a ve Avrupa’daki aşırı sağ partilere verdiği açık destek, farklı siyasi görüşlerden tüketicilerin tepkisini çekmiş ve Tesla karşıtı protestolara yol açmıştı.

TRİLYON DOLARLIK HEDEFİN ŞARTLARI ZOR

Musk’ın bu trilyon dolarlık hisse ödülünü alabilmesi için son derece iddialı hedefleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Şartlara göre Tesla’nın borsa değeri mevcut seviyesinin yaklaşık altı katına çıkmalı. Ayrıca şirketin önümüzdeki 10 yılda 20 milyon adet araç üretmesi bekleniyor. Bu, Tesla’nın bugüne kadar ürettiği toplam araç sayısının iki katından fazla.

Buna ek olarak, Musk’ın 1 milyon adet insansı robot üretip satması da hedefler arasında. Musk, bu robotların iş ve ev yaşamını dönüştüreceğini savunuyor.

“PARA DEĞİL, HİSSE PAYI ÖNEMLİ”

Forbes’a göre, Elon Musk’ın serveti şu anda 493 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam, onu dünyanın en zengin kişisi yapıyor.

Tarihin en zengin kişisi ise 1937’de hayatını kaybeden petrol imparatoru John D. Rockefeller. O dönemdeki servetinin bugünkü değeri yaklaşık 630 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Musk ise konunun “para değil, Tesla’daki hisse oranını artırmak” olduğunu belirtiyor. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda Musk, şirketteki payını yüzde 30’a çıkaracak.