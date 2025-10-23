Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 37 azaldı

Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 37 azaldı
Yayınlanma:
Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025'in üçüncü çeyreği temmuz-eylül aylarına ait bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 28,1 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 62 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 39 sente indi. Tesla'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, karı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TESLİMAT SAYILARINDA ARTIŞ

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta 447 bin 450 otomobilin üretimini yaparken, 497 bin 99 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 azalırken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 7 artış kaydetti.

Tesla’nın 25 bin euroluk planları ortaya çıktı!Tesla’nın 25 bin euroluk planları ortaya çıktı!

Musk “Mars’a gitmezsek gelecek yok”: İlk uçuş 2026’da 100 bin kişi Mars’aMusk “Mars’a gitmezsek gelecek yok”: İlk uçuş 2026’da 100 bin kişi Mars’a

Tesla'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte küresel çapta rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu güçlü performansın da rekor düzeyde gelir elde edilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerinde yeni ürünler sunmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret, gümrük vergileri ve maliye politikalarındaki değişikliklerin yol açtığı kısa vadeli belirsizliklerle karşı karşıya olsak da uzun vadeli büyüme ve değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Ekonomi
New York borsası, ABD-Çin gerilimiyle düşüşle kapandı
New York borsası, ABD-Çin gerilimiyle düşüşle kapandı
Araç satışında değişiklik yolda! Noterde yeni harç dönemi başlıyor
Araç satışında değişiklik yolda! Noterde yeni harç dönemi başlıyor