Musk “Mars’a gitmezsek gelecek yok”: İlk uçuş 2026’da 100 bin kişi Mars’a

Milyarder, Ars Technica editörü Eric Berger'in, Starship'in Kızıl Gezegen'e insan taşıyabileceği yönündeki şüphelerini dile getirmesine yanıt olarak SpaceX'in Mars'ı kolonileştirme planlarından bahsetti.

"Starship'in başarılı olacağından emin değilim. Ancak, benim ömrüm boyunca tasarlanmış ve insanları Dünya-Ay sisteminin ötesine gönderebilecek tek uzay aracı olduğundan eminim," diye yazan Berger, başarıdan kastının insanları Mars'a güvenli bir şekilde indirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Musk ise şu yanıtı verdi: "Starship'in Mars'a insan indireceğinden eminim. Bu yol açık. Ama asıl önemli olan, sadece küçük bir grup insanı Mars'a indirmek değil, insanlığın geleceğini güvence altına almak."

Görevin muhtemelen 100.000'den fazla insan ve bir milyon ton kargoyu Mars'a ulaştırmayı gerektireceğini belirten Musk, aşılması gereken kritik eşiğin, Dünya'dan gelen ikmal gemileri herhangi bir nedenle gelmeyi bıraksa bile Mars kolonisinin büyümesini sağlamak olduğunu söyledi.

Daha önce, Optimus robotlarının Kızıl Gezegen'e gönderileceği ilk Starship fırlatmasının 2026'nın sonlarına doğru gerçekleşebileceği bilgisi ortaya çıkmıştı.

SpaceX'in hedefi, 20-30 yıl içinde Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratmak. Bu, gıda, enerji ve oksijen üretimi de dahil olmak üzere sürdürülebilir yaşam teknolojilerinin geliştirilmesini de kapsıyor.

Starship'in son testinden alınan yeni görüntüler, uzay aracının dayanıklılığını doğruluyor. Her iki tankta da yakıt sızıntısı olmasına rağmen, gemi uçuşuna devam etti ve başarılı bir iniş gerçekleştirdi.