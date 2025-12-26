Esnafın kara tablosu! Her gün 312 esnaf kepenk indirdi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’deki esnafın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekerek, yılın ilk 11 ayına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Başevirgen, yanlış ekonomi politikaları sonucunda on binlerce esnafın dükkanını kapatmak zorunda kaldığını ve her geçen gün bu tablonun daha da ağırlaştığını vurguladı.

MAHALLE DÜKKANLARI BİRER BİRER KARARIYOR

Açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk 11 ayında toplam 102 bin 976 esnaf kepenk kapattı. Bu rakamın ayda ortalama 9 bin 361, günde ise yaklaşık 312 esnafın işine son vermesi anlamına geldiğini belirten Başevirgen, iktidarın "pembe tablolar" çizdiğini ancak sokaktaki gerçeğin çok farklı olduğunu söyledi. Başevirgen, "Daha vahimi ise bu çöküş karşısındaki sessizlik. Ne kapsamlı bir esnaf destek paketi var, ne kira krizine karşı etkili bir önlem, ne de borç yükünü hafifletecek gerçekçi bir program" ifadelerini kullandı.

2026 YILI ESNAF İÇİN DAHA ZOR GEÇECEK

Esnafı bekleyen yeni bir tehlikeye de işaret eden Başevirgen, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan vergi düzenlemesine dikkat çekti. Bazı işletmelerin "basit usul" yerine "gerçek usulde" vergi ödemeye başlayacak olmasının yüz binlerce esnafa ek yük getireceğini hatırlattı.

Şirketlerin fahiş karı kanıtlandı! Elektriği devletten ucuza alıyorlarmış

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ BİR DARBE DAHA VURACAK

Bekir Başevirgen, "Bu kararla taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar, kuyumcular gibi yüz binlerce esnaf artık daha fazla vergi ödeyecek. Zaten hızla kepenk kapatan esnafa bir darbede bu kararla vurulacak. 2026 yılı zaten zor bela dükkanlarını döndüren esnaflar için daha zor geçecek. Maalesef bu kararla 2026 yılında kepenk kapatan esnaf sayısı daha da artacaktır." dedi.