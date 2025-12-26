Katlanabilir sahte hayaller! Yeraltı fabrikasında Galaxy taklitleri polis baskınıyla son buldu

13-14 Aralık gecesi, kolluk kuvvetleri yasa dışı üretim için paravan olarak kullanılan bir dükkana baskın düzenledi. Çin'den ithal edilen parçalardan sahte akıllı telefonlar monte eden dört kişi tutuklandı.

Arama sırasında, tamamı satışa hazır halde bulunan ve Kore markasının en üst modelleri olan Galaxy S Ultra'nın yanı sıra katlanabilir Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'i taklit eden 512 cihaz ele geçirildi.

Sammobile'ın Indian Express'te yer alan bir habere dayanarak bildirdiğine göre, dolandırıcılar sahte ürünleri 35.000-40.000 rupi (yaklaşık 390-445 dolar) karşılığında satmayı planlıyordu.

Polis, akıllı telefonların yanı sıra 124 anakart, 138 pil, montaj aletleri ve IMEI kodları ile "Vietnam'da Üretilmiştir" etiketi bulunan 459 sahte etiket buldu.

Soruşturmanın bir sonraki aşaması, suç şebekesini tamamen çökertmek amacıyla bileşen tedarik zincirini izlemek ve dağıtım kanallarını belirlemek olacaktır.