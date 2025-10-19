Tesla’nın 25 bin euroluk planları ortaya çıktı!

Bu haber şaşırtıcı çünkü Tesla, geçen hafta Model 3 ve Model Y'nin Standard adlı iki yeni ve daha uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı . Ancak 36kr raporu, şirketin Çin'de E41 ve D50 kod adlarıyla iki yeni program geliştirmeye başladığını iddia ediyor.

Planlara aşina olan kişiler, "yeni projeler için tasarım ve mühendislik referanslarının bir kısmının mevcut Model 3 ve Model Y'den geldiğini" belirtti . Rapora göre, bu yeni modeller , güncel Standart versiyonlarından yaklaşık 5.000 ila 5.500 dolar daha ucuz, basitleştirilmiş versiyonlar olacak. Ancak, yeni Model 3 ve Model Y Standard'ın satışları hayal kırıklığı yaratırsa piyasaya sürülecekler.

Bu söylentinin doğrulanması zor görünüyor, zira Tesla henüz iki yeni uygun fiyatlı modelini piyasaya sürdü ve şirketin geliştirmekte olduğu tek doğrulanmış düşük maliyetli teklif, robotaksi tipi kullanım için tasarlanmış otonom elektrikli araç olan Cybercab .

Elbette Tesla'nın Model 3 ve Model Y'nin temel versiyonlarının altında konumlanacak daha da ucuz bir araç hazırlama ihtimali de var. Ancak şimdilik bu pek olası görünmüyor .

Tesla, 2024 sonbaharında araçları daha hızlı ve verimli bir şekilde monte etmek için tasarlanmış yeni bir "kutudan çıkarılmış" üretim sürecinin patentini aldı . Belgede kullanılan dil, bu teknolojinin Cybercab'e uygulanacağını ve şirketin küresel ölçekte araç talebini karşılayabileceğini belirtiyordu.

Elon Musk , Cybercab'den defalarca 30.000 doların altındaki elektrikli araba olarak bahsetti ve bunu 2024'ün üçüncü çeyrek mali sonuçları konferans görüşmesinde şu sözlerle doğruladı:

"'Basit' 25.000 dolarlık bir araba yapmak anlamsız. Saçma olurdu. Mantıklı değil. Önemli olan, kilometre başına düşen maliyettir. Manuel ve otomatik şanzıman arasında bir hibrit araba üretmeye çalışırsak, tamamen otonom bir araç kadar iyi olmaz. Cybercab'in direksiyonu veya pedalları bile olmayacak," diye vurguladı.

Yani 25 bin euroluk projenin "yeniden canlandırılacağı" yönündeki söylentiler dolaşmaya devam etse de , her şey Tesla'nın artık geleneksel uygun fiyatlı hatchback fikrini geride bırakarak, otonom, seri üretim elektrikli araçların geliştirilmesine odaklandığını gösteriyor.