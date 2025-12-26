Elektriğe zam mı geliyor? Gözler o toplantıda!

EPDK'nın enerji şirketlerine belirlediği yeni tarifelerin tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı merak konusuyken, kritik bir kulis bilgisi geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) geçtiğimiz günlerde tarifelerde güncellemeye gitti. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta şirketlerin tarifelerinde yukarı yönlü değişiklik yapıldı.

KRİTİK TOPLANTI SALI GÜNÜ

2024/12/28/epdk-yeni-elektrik-tarifesini-duyurdu-kim-ne-kadar-odeyecek-3.jpg

Bu adımın ardından enerji şirketlerinin bu zamları faturalara yansıtıp yansıtmayacağı merak ediliyordu. Diğer yandan da yeni yıla girerken, zam haberleri geleceği endişesi mevcuttu.

Elektrikten doğal gaza... Zamlı tarifeler belli olduElektrikten doğal gaza... Zamlı tarifeler belli oldu

Enerji piyasasının nabzını tutan EPDK, dün gerçekleştirdiği olağan toplantısının ardından Salı günü için kritik bir görüşmeye hazırlanıyorç Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, Kurul’un bu toplantıda elektrik faturalarındaki "dağıtım payı" oranını artırması bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre, elektrik tarifelerinde halkın cebini doğrudan etkileyecek bir düzenlemenin kapıda.

ANKARA KULİSLERİNDE 'DAĞITIM PAYI' HAREKETLİLİĞİ

Gazeteci Olcay Aydilek, EPDK’nın Salı günü yapacağı toplantıya ve beklenen değişikliğe dikkat çekti. Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dün olağan toplantısını yaptı. Kurul, salı günü kritik bir toplantı daha yapacak. Ankara’da, Kurul'un, elektrikteki 'dağıtım payı'nı artırabileceği konuşuluyor. Olası artış, nihai elektrik tarifesini nasıl etkileyecek? Göreceğiz."

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Doğal gaz ve elektriğe yeni yıl zammı gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldiDoğal gaz ve elektriğe yeni yıl zammı gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi

2025/08/09/enerji-bakani-alparslan-bayraktar-duyurdu-irakla-kapsamli-enerji-is-birligi-sureci-basladi-17537816853024.jpg

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, ocak ayında bir düzenleme planlamadıklarını ancak daha sonra enflasyon şartlarına göre değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

