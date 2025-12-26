Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) geçtiğimiz günlerde tarifelerde güncellemeye gitti. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta şirketlerin tarifelerinde yukarı yönlü değişiklik yapıldı.

KRİTİK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Bu adımın ardından enerji şirketlerinin bu zamları faturalara yansıtıp yansıtmayacağı merak ediliyordu. Diğer yandan da yeni yıla girerken, zam haberleri geleceği endişesi mevcuttu.

Enerji piyasasının nabzını tutan EPDK, dün gerçekleştirdiği olağan toplantısının ardından Salı günü için kritik bir görüşmeye hazırlanıyorç Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, Kurul’un bu toplantıda elektrik faturalarındaki "dağıtım payı" oranını artırması bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre, elektrik tarifelerinde halkın cebini doğrudan etkileyecek bir düzenlemenin kapıda.

ANKARA KULİSLERİNDE 'DAĞITIM PAYI' HAREKETLİLİĞİ

Gazeteci Olcay Aydilek, EPDK’nın Salı günü yapacağı toplantıya ve beklenen değişikliğe dikkat çekti. Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dün olağan toplantısını yaptı. Kurul, salı günü kritik bir toplantı daha yapacak. Ankara’da, Kurul'un, elektrikteki 'dağıtım payı'nı artırabileceği konuşuluyor. Olası artış, nihai elektrik tarifesini nasıl etkileyecek? Göreceğiz."

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, ocak ayında bir düzenleme planlamadıklarını ancak daha sonra enflasyon şartlarına göre değerlendireceklerini söyledi.