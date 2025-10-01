Zamlar peş peşe! Bir kötü haber de Disney Plus'tan

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dijital yayın platformlarından peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Dijital müzik platformu Spotify'a zam gelmesinin ardından Disney Plus Türkiye de fiyat güncellemesine gitti.

Dünyada milyonlarca kullancıya sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Türkiye pazarında fiyat güncellemesine gitti.

Disney Plus Türkiye'den yapılan açıklamada platformun reklamlı ve reklamsız aylık ücretlerine zam yapıldı.

DİSNEY PLUS AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Disney+ Türkiye, 30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını duyurdu.

Disney Plus Reklamlı paketin aylık ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye, reklamsız paketin fiyatı ise yüzde 28 artışla 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıkarıldı.

Yıllık abonelik fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Reklamlı paket 1.649 TL, reklamsız paket ise 3.499 TL olarak sabit kaldı.

yeni-proje-8.jpg

4 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mevcut aboneler 4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek fatura dönemlerinde zamlı fiyatlarla karşılaşacak.

  • Disney+ Reklamlı: 249,90 TL
  • Disney+ Reklamsız: 449,90 TL

thumbs-b-c-d5b5ffd2e06395ad7eebf20cf46216c5.jpg

Spotify kullanıcılarına kötü haber!Spotify kullanıcılarına kötü haber!

SPOTIFY'A DA ZAM GELDİ

Disney Plus gibi dijital müzik platformu Spotify aylık ücretlerine de zam yapılmıştı.

Yapılan zamla birlikte Spotify Türkiye aylık ücretleri şu şekilde:

  • Bireysel abonelik: 99 TL
  • Öğrenci paketi: 55 TL
  • İki kişilik Duo Paketi: 135 TL
  • Aile paketi: 165 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

