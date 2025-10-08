Vergisiz pazarla BYD İngiltere’de uçuşta: Satışlar %880 arttı

Şirket, yalnızca ay içerisinde 11.271 adet araç satışı gerçekleştirdi ve bunların büyük çoğunluğu Seal U plug-in hibrit modellerden oluşuyor.

Bu artış, İngiltere'de elektrikli araç satışlarının tarihi rekorlara ulaştığını gösteren verilerin ardından geldi.

İngiltere, Çinli üreticiler için cazip bir ülke çünkü AB ve ABD'nin aksine Çin'den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamadı.

BYD'nin İngiltere Direktörü Bono Ge, markanın ülkedeki geleceğinin "son derece umut verici" olduğunu söyledi.