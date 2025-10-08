Vergisiz pazarla BYD İngiltere’de uçuşta: Satışlar %880 arttı

Vergisiz pazarla BYD İngiltere’de uçuşta: Satışlar %880 arttı
Yayınlanma:
Çinli otomobil üreticisi BYD, eylül ayında satışların bir önceki yıla göre yüzde 880 artmasının ardından İngiltere'nin Çin dışındaki en büyük pazarı haline geldiğini duyurdu.

Şirket, yalnızca ay içerisinde 11.271 adet araç satışı gerçekleştirdi ve bunların büyük çoğunluğu Seal U plug-in hibrit modellerden oluşuyor.

byd-ekektrikli.jpg

Bu artış, İngiltere'de elektrikli araç satışlarının tarihi rekorlara ulaştığını gösteren verilerin ardından geldi.

byd-free-autonomous-driving-tesla-1140x642.jpg

İngiltere, Çinli üreticiler için cazip bir ülke çünkü AB ve ABD'nin aksine Çin'den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamadı.

BYD'nin İngiltere Direktörü Bono Ge, markanın ülkedeki geleceğinin "son derece umut verici" olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Ekonomi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı