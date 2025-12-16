Vergi borçları açıklandı! Cem Uzan, Tosuncuk, Can Holding...

Vergi borçları açıklandı! Cem Uzan, Tosuncuk, Can Holding...
Yayınlanma:
Maliye vergi borcu olan şirket ve kişilerin listesini yayımladı. Listede Cem Uzan'dan, Can Holding'e bir çok isim ve şirket yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılını kapatırken kamuoyuna "Vergi Yüzsüzleri" diye yansıtılan listeyi yayınladı. 50 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ve borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı liste, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CAN HOLDİNG

2025/09/29/can-holding.webp

İstanbul Defterdarlığı verilerine göre listenin tepesinde tanıdık bir grup var. Can Holding, borç rekortmeni olarak kayıtlara geçti. Holding bünyesindeki TURKTAB tütün mamulleri şirketinin devlete tam 4 milyar TL vergi borcu bulunuyor. Aynı gruba ait TURKTAB Toptan Tütün firmasının borcu ise 1 milyar 344 milyon TL olarak açıklandı.

Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!Meclis'ten 'Vergi Torbası' geçiyor: Vatandaşa ceza yağmuru, galericilere harç kıyağı!

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin de Maliye’ye 625,4 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

CEM UZAN'IN BORCU 1 MİLYARI AŞTI

Listenin dikkat çeken diğer isimleri ise Uzan ailesi oldu. Yurt dışında yaşayan Cem Uzan ve Kemal Uzan'ın yanı sıra İmar Bankası şubeleri de listede yerini aldı. Kayıtlara göre Cem Uzan'ın devlete olan vergi borcu 1 milyar TL'nin üzerinde.

Listede ayrıca FETÖ'nün firari üyeleri de bulunuyor. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler borçlu listesinde öne çıktı.

TOSUNCUK HEM DOLANDIRDI HEM VERGİ ÖDEMEDİ

2023/01/21/tosuncuk.jpg

Binlerce insanı "Çiftlik Bank" yalanıyla dolandıran ve "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın şirketleri de vergi ödemedi. Aydın'ın kayyum atanan şirketlerinden Fame Game'in 750 milyon TL, Çiftlik Bilgi İşlem'in ise 626 milyon TL vergi borcu bulunuyor.

Herkes zamları konuşuyor ama vergi uzmanı uyardı: Asıl belirleyecek olan Erdoğan!Herkes zamları konuşuyor ama vergi uzmanı uyardı: Asıl belirleyecek olan Erdoğan!

BELEDİYELER DE YER ALDI

Vergi borcu listesinde bazı belediyeler de yer aldı. İstanbul'un önemli ilçelerinden Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir ve Sarıyer gibi birçok belediye ve bu belediyelere ait iştirak şirketleri, ödenmeyen vergi borçlarıyla listeye girdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Ekonomi
2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!
2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!
TÜİK açıkladı: En az konut satılan il belli oldu
TÜİK açıkladı: En az konut satılan il belli oldu