Vergi borçları açıklandı! Cem Uzan, Tosuncuk, Can Holding...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılını kapatırken kamuoyuna "Vergi Yüzsüzleri" diye yansıtılan listeyi yayınladı. 50 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ve borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı liste, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CAN HOLDİNG

İstanbul Defterdarlığı verilerine göre listenin tepesinde tanıdık bir grup var. Can Holding, borç rekortmeni olarak kayıtlara geçti. Holding bünyesindeki TURKTAB tütün mamulleri şirketinin devlete tam 4 milyar TL vergi borcu bulunuyor. Aynı gruba ait TURKTAB Toptan Tütün firmasının borcu ise 1 milyar 344 milyon TL olarak açıklandı.

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin de Maliye’ye 625,4 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

CEM UZAN'IN BORCU 1 MİLYARI AŞTI

Listenin dikkat çeken diğer isimleri ise Uzan ailesi oldu. Yurt dışında yaşayan Cem Uzan ve Kemal Uzan'ın yanı sıra İmar Bankası şubeleri de listede yerini aldı. Kayıtlara göre Cem Uzan'ın devlete olan vergi borcu 1 milyar TL'nin üzerinde.

Listede ayrıca FETÖ'nün firari üyeleri de bulunuyor. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler borçlu listesinde öne çıktı.

TOSUNCUK HEM DOLANDIRDI HEM VERGİ ÖDEMEDİ

Binlerce insanı "Çiftlik Bank" yalanıyla dolandıran ve "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın şirketleri de vergi ödemedi. Aydın'ın kayyum atanan şirketlerinden Fame Game'in 750 milyon TL, Çiftlik Bilgi İşlem'in ise 626 milyon TL vergi borcu bulunuyor.

BELEDİYELER DE YER ALDI

Vergi borcu listesinde bazı belediyeler de yer aldı. İstanbul'un önemli ilçelerinden Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir ve Sarıyer gibi birçok belediye ve bu belediyelere ait iştirak şirketleri, ödenmeyen vergi borçlarıyla listeye girdi.