Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 1316 kilo imha edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak yapılan incelemelerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiği bildirildi.

Gıdada hileye geçit yok: Tam 6 ton imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: