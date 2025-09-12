Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 1316 kilo imha edildi!

Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 1316 kilo imha edildi!
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’da yapılan denetimlerde 11 bin 250 kilogram et, tavuk ve çeşitli gıda ürününü muhafaza altına alırken, uygunsuz olduğu belirlenen 1 316 kilogram ürünün imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak yapılan incelemelerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiği bildirildi.

Gıdada hileye geçit yok: Tam 6 ton imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir gıda için sahadayız. Ankara’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü muhafaza altına alınarak incelemeye tabi tutuldu. Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürün ise imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu doğrultuda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

