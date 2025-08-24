Ünlü şefin hamburger yapan şirketi iflas etti

Ünlü şef Bora Bozankaya, sahibi olduğu Banko Burger markası ile faaliyet göstermeye başladıktan 2 yıl sonra, yeni bir şirketi daha ortak olarak kurdu. Kayıtlara göre Banko Merkez Gıda AŞ, Bora Bozankaya ve Fevzi Cengizhan Öztunalı’nın ortaklığı ile kuruldu. Ortak şirket kurulduktan bir süre sonra ortaklar arasında sorunlar çıkmaya başladı.

‘İFLAS TALEP ETMEK ZORUNDA KALDIK’

Sorunların ortaya çıkmasının ardından ortaklardan Öztunalı, şirketin iflasını talep etmişti. İflas talebinin ardından Öztunalı konu hakkında sadece kendileri dışında yaşanan bazı sorunlar nedeni ile iflas talebinde bulunduklarını söylemekle yetinmişti.

Ortaklar arasında kriz çıktı, ünlü şefin ortağı şirketin iflasını istedi

RESMEN İFLAS ETTİ

İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'nce açıklanan bilgilere göre Banko Merkez Gıda Üretim AŞ.'in resmen iflası duyuruldu. İflas, "Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/40 Esas sayılı dosyasından 09/07/2025 günü saat 15:41'den itibaren iflasına karar verilmiştir." ifadeleri ile duyuruldu.