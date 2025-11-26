Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek

Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek
Yayınlanma:
Dünyanın önde gelen bankalarından Deutsche dolar ve euro tahminini açıkladı.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Amerikan Doları'nın geleceğine dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Banka, 2026 yılının sonuna kadar doların ticaret ağırlıklı bazda yüzde 6 civarında bir erime yaşayacağını öngörüyor.

2021/10/25/dolar-001.jpg

Bankanın döviz stratejistleri tarafından kaleme alınan analizde, piyasalar üzerinde "Trump şoku" olarak tanımlanan etkinin sönümlendiği vurgulandı.

Ancak buna rağmen, doların zayıflayacağına işaret eden temel makroekonomik dinamiklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Goldman Sachs'tan Türk bankaları için kritik rapor!Goldman Sachs'tan Türk bankaları için kritik rapor!

ABD'nin para politikası döngüleri ve dış denge görünümünün, dolar için halen net bir düşüş trendini işaret ettiği kaydedildi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YÖN YUKARI

2022/01/14/dolar.jpg

Deutsche Bank analistleri, doların değer kaybını destekleyen en kritik gösterge olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek büyüyen cari işlemler açığını ön plana çıkarıyor. Raporda ayrıca önemli bir detaya yer verildi; söz konusu zayıflama sürecinin 2025 yılı özelinde, daha önceki tahminlere kıyasla biraz daha yavaş bir seyir izleyeceği ifade edildi.

Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!

Avrupa tarafında ise ibrenin yukarı döneceği öngörülüyor. Banka, 2026 yılı sonunda Euro/Dolar paritesinin 1,25 seviyesine tırmanmasını bekliyor. Bu iyimser beklentinin temelinde; küresel büyümenin pozitif bir ivme kazanması, Avrupa ekonomilerinde görülen döngüsel toparlanma ve bölgenin sahip olduğu güçlü dış finansal pozisyon yatıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Ekonomi
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Binlerce kişi işsiz kalacak!
Binlerce kişi işsiz kalacak!