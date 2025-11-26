Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Amerikan Doları'nın geleceğine dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Banka, 2026 yılının sonuna kadar doların ticaret ağırlıklı bazda yüzde 6 civarında bir erime yaşayacağını öngörüyor.

Bankanın döviz stratejistleri tarafından kaleme alınan analizde, piyasalar üzerinde "Trump şoku" olarak tanımlanan etkinin sönümlendiği vurgulandı.

Ancak buna rağmen, doların zayıflayacağına işaret eden temel makroekonomik dinamiklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi.

ABD'nin para politikası döngüleri ve dış denge görünümünün, dolar için halen net bir düşüş trendini işaret ettiği kaydedildi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YÖN YUKARI

Deutsche Bank analistleri, doların değer kaybını destekleyen en kritik gösterge olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek büyüyen cari işlemler açığını ön plana çıkarıyor. Raporda ayrıca önemli bir detaya yer verildi; söz konusu zayıflama sürecinin 2025 yılı özelinde, daha önceki tahminlere kıyasla biraz daha yavaş bir seyir izleyeceği ifade edildi.

Avrupa tarafında ise ibrenin yukarı döneceği öngörülüyor. Banka, 2026 yılı sonunda Euro/Dolar paritesinin 1,25 seviyesine tırmanmasını bekliyor. Bu iyimser beklentinin temelinde; küresel büyümenin pozitif bir ivme kazanması, Avrupa ekonomilerinde görülen döngüsel toparlanma ve bölgenin sahip olduğu güçlü dış finansal pozisyon yatıyor.